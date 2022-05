Por recomendación de Derechos Humanos, pide disculpas maestro de la UAGro por ofensas homofóbicas

Anuncio

Chilpancingo Gro; a 24 de mayo, 2022.- El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, José Alfredo Romero Olea y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) Cecilia Narciso Gaytán encabezaron la disculpa pública que el profesor universitario, Alejandro Sotelo Aguilar ofreció al coordinador de la Comisión Mixta Paritaria de Admisión y Promoción, Filemón Vital Ventura por expresiones homofóbicas.

El 21 de agosto del 2021, Sotelo Aguilar en una reunión vía zoom con otros universitarios celebró que Vital Ventura había sido diagnosticado con Covid-19, por lo que se refirió a él de manera despectiva, ofendiéndolo por sus preferencias sexuales, sus orígenes y posteriormente, deseándole la muerte.

Ante esta situación, Romero Olea dijo que en la máxima casa de estudios no se permitirán ni se tolerarán actos de discriminación de ningún tipo, vengan de quien vengan y que “el humanismo entre universitarios siempre se dé en un marco de respeto, todos somos iguales, seamos de cualquier color, raza, ideología o preferencias sexuales”.

El rector de la máxima casa de estudios dijo que la UAGro aceptó la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero para sentar un precedente en la institución y se erradiquen estas prácticas en toda la institución “estos hechos no dejan nada bueno y no deben de volver a suceder”.

En su intervención, el profesor universitario Alejandro Sotelo Aguilar reconoció que cometió un error al ofender por sus preferencias sexuales a Filemón Vital Ventura, ante quien se disculpó y argumentó que en el momento de cometer los comentarios peyorativos “se me fue de las manos, no pensé y en el momento lo dije, pero esto no volverá a pasar jamás”.

Luego de la disculpa pública, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) Cecilia Narciso Gaytán reconoció la voluntad del rector Romero Olea al aceptar la determinación y afirmó que una disculpa pública es parte de lo que dictamina la ley para que el responsable repare el daño a la víctima, se comprometa a mejorar su comportamiento y siente un precedente con la sociedad.