La SHCP repuso al gobierno del estado 194.6 mdp con los que se pagó a docentes: Héctor Astudillo

Chilpancingo Gro; a 05 de octubre del 2020.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reintegró al gobierno de Guerrero 194.8 millones de pesos que este destinó desde hace varios meses, vía préstamos puente, para pagar el salario de los 4 mil 700 profesores que no están incorporados al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).

El gobernador Héctor Astudillo Flores confirmó que a los docentes se les pagó oportunamente la segunda quincena de septiembre, hasta la cual el gobierno estatal había destinado 259 millones de ingresos propios con ese objetivo.

“La Secretaría de Hacienda ya nos hizo llegar recursos de todos los que nos habíamos prestado, entonces vamos a regresar algún dinerito de varios lugares que nos tomamos prestado”, confirmó este lunes en entrevista.

El secretario de Finanzas y Administración, Tulio Pérez Calvo, confirmó que la Dependencia federal reintegró 194.8 millones de 259 que ya han sido ejercidos por el estado, mismos que ya estaban convenidos con la administración federal.

Cabe mencionar que la semana pasada el diputado federal de Morena por Guerrero, Rubén Cayetano García, utilizó la Cámara de Diputados para denunciar que Pérez Calvo mentía, puesto que, según el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, al gobierno estatal no se le adeudado dinero por ese concepto aseguró el legislador.

Al respecto el funcionario estatal indicó: “en esto no hay pleito, el otro día resonó muy fuerte mi nombre en el Recinto de los diputados federales porque alguien me llamó mentiroso, y la verdad es que yo no digo mentiras, lo que digo es lo que sucede, que nosotros tenemos que anticipar esos recursos que fluyen lentamente de la federación. No es que estemos peleados, ni encontrados, ni discutiéndolo”.

Precisó que el pago de los profesores fuera de FONE ha sido similar durante los cinco años de administración del gobernador Astudillo, la diferencia es que en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto “era más fluida” la transferencia del dinero.

“Dicen que, porque nosotros no hacemos el trámite, por supuesto que lo hacemos y lo hacemos cada quincena y no hay ninguna dificultad en demostrarlo, puesto que las pruebas allí están en documentos”, expuso. (www.agenciairza.com)