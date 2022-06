Gobierno de Evelyn tiene un compromiso con la transformación de la educación en Guerrero

No habrá acuerdos con la CETEG fuera de la normatividad, asegura Reynoso Núñez.

*Continúan las mesas de trabajo con funcionarios estatales para el desahogo del pliego petitorio de la CETEG.

Chilpancingo Gro; a 27 de junio de 2022.- El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez encabezó una reunión de trabajo con integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Estado de Guerrero, encabezados por Héctor Torres Solano, secretario general de la CETEG con el objetivo de evaluar los avances y seguimiento al pliego petitorio entregado a la gobernadora el pasado mes de diciembre del 2021.

Durante el diálogo que duró alrededor de tres horas al interior del Recinto del Poder Ejecutivo, donde también participaron el titular de la Secretaría de Educación Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña; el subsecretario de Planeación Educativa, Benjamín Adame Pereida; el subsecretario de Educación Básica, Ricardo Castillo Peña y el director general de Administración de Personal de la SEG, Julio Alejandro Lucas Secundino, se dio seguimiento a los puntos establecidos en una minuta de acuerdos, desglosando cada uno de ellos.

El encargado de la política interna estatal refrendó el compromiso de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda con el proceso de transformación de la educación en el estado de Guerrero; quien en ese sentido ha instruido a la Secretaría General de Gobierno en coordinación de la SEG dar seguimiento y mantener el diálogo con el magisterio, analizando todas y cada una de las peticiones de la coordinadora, realizando estrategias a los planteamientos en la ruta de la concertación.

Reynoso Núñez manifestó ante los planteamientos de la Coordinadora que, no se pueden realizar arreglos por parte del gobierno estatal que no estén apegados a la normativa ni legalidad; y señaló al magisterio que, pese a no estar de acuerdo con la Ley USICAMM, ésta existe y se debe respetar”.

Como parte de los acuerdos, se estableció que el próximo 30 de junio se retomarán los trabajos de la comisión bilateral en la Subsecretaría de Planeación Educativa, así mismo, el 5 de julio, la Coordinadora informará quienes conformarán su Comisión Técnica Representativa para dar seguimiento a los acuerdos establecidos las minutas firmadas; y la Secretaría de Educación Guerrero se comprometió a informar el día 5 de julio la fecha de pago de honorarios a la Ceteg.

Reynoso Núñez hizo un llamado al magisterio para transitar de manera pacífica en la ruta de la transformación del estado en materia de educación, priorizando el bienestar y desarrollo de las niñas, niños y jóvenes guerrerenses.