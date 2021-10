Entrega Héctor Astudillo 680 plazas del FONE y bases a personal docente de Guerrero

Anuncio

Acapulco Gro: a 04 de octubre del 2021 – El gobernador Héctor Astudillo Flores, cumplió con un anhelo laboral del magisterio guerrerense al entregar bases a personal docente de la Secretaría de Educación Guerrero y 680 plazas a maestros de incorporación a la Nómina Federal (FONE), además, informó que los maestros que no están integrados al Fondo de la Nómina Educativa tienen garantizada la primera quincena de octubre, la última que pagará su administración.

“Hoy incorporamos a 680 trabajadores de educación al FONE, a mí me dio muchos dolores de cabeza el tema del NO FONE, porque tenía que estar consiguiendo dinero prestado cada quincena para pagarles. Quiero informarles de que tenemos asegurada la quincena del 15 de octubre que es la última quincena que pagaré como gobernador, no tenemos problemas para pagar a 3 mil 600 maestros no incorporados al Fone”, puntualizó Astudillo Flores.

En el evento el gobernador Héctor entregó de manera simbólica de bases a las maestras y maestros de diversos municipios del estado, así como plazas de incorporación al Fondo de la Nómina Educación Federal a 680 trabajadores del sistema educativo.

Además, Astudillo Flores, puntualizó que los más de 3 mil 600 que no están incorporados a la nómina federal, tienen garantizada su quincena correspondiente al 15 de octubre, misma que será la última que le tocará cumplir como gobernador del estado.

Por su parte, el secretario de Educación Guerrero, Heriberto Huicochea Vázquez, indicó que el gobernador cumple con un anhelo de las y los maestros que es obtener su base de trabajo que durante mucho tiempo habían gestionado.