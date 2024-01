Entrega Evelyn Salgado uniformes, kits de limpieza y libros de texto gratuitos en escuelas afectadas por el Huracán Otis

Anuncio

*“El huracán tal vez les quitó sus libros, sus uniformes, algunas cosas que se requieren para estar estudiando, pero no les quitó sus sueños, no les quitó sus ganas de seguir estudiando”, señaló la gobernadora

Acapulco Gro; a 15 de enero de 2024.- La gobernadora, Evelyn Salgado Pineda puso en marcha el programa de Entrega de Uniformes Escolares en los planteles que resultaron afectados por el Huracán Otis, en el que se invierten poco más de 28.2 millones de pesos, para la distribución de más de cien mil juegos de uniformes a estudiantes de 506 primarias y 212 secundarias de Acapulco y Coyuca de Benítez. Adicionalmente, entregó kits de limpieza para escuelas y más de 460 mil libros de texto gratuitos.

En las instalaciones de la Secundaria Federal No. 1 Puerto Acapulco, la mandataria estatal reafirmó el compromiso de su administración con la educación y con el bienestar de Guerrero. De manera particular se refirió a lo que se vivió en Acapulco y Coyuca de Benítez tras el paso del huracán, lo que generó afectaciones en las escuelas, así como la pérdida en algunos casos de libros, útiles y uniformes escolares.

“El huracán tal vez les quitó sus libros, sus uniformes, algunas cosas que se requieren para estar estudiando, pero no les quitó sus sueños, no les quitó sus ganas de seguir estudiando, de seguir preparándose y a nosotros para nada nos quitó la esperanza, para nada nos quitaron las ganas de seguir trabajando por Acapulco. El huracán no se llevó eso, eso está intacto, nuestra voluntad, nuestras ganas, nuestro trabajo, nuestra esperanza y nuestra fe está intacta, eso no lo movió ni un centímetro el huracán”, señaló la mandataria.

Con la presencia del secretario de Educación Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, la gobernadora dijo que como desde el primer momento, continuará trabajando con amor y compromiso para seguir levantando “este maravilloso puerto y trabajando por la transformación de Guerrero”. Por ello recordó que luego del paso del meteoro, una de las prioridades era el regreso a las aulas, lo que ha sido posible a través del apoyo de la federación mediante la realización de 948 acciones específicas, con una inversión de más de 2 mil 306 millones de pesos, lo que ha permitido el regreso a clases en 827 planteles en Acapulco y Coyuca.

En su intervención, el titular de la SEG señaló que, gracias a la puesta en marcha de este programa, se podrá apoyar la continuidad de la educación de las y los estudiantes que sufrieron afectaciones. “El día de hoy inicia un programa para que todas las niñas y niños de Acapulco y Coyuca tengan sus uniformes nuevos, gratuitos para que vengan a la escuela a estudiar. Esta es la política social de la gobernadora”, dijo Marcial Rodríguez.

A nombre de los estudiantes, la alumna de segundo grado, turno vespertino, Jennifer Iveth Olmedo Pastor, agradeció el apoyo de la gobernadora para la educación de los niños y jóvenes que fueron afectados por el huracán.

“Otis se llevó nuestros libros y uniformes, pero no se llevó nuestros deseos de seguir preparándonos y estudiando en las aulas para ser en el futuro ciudadanos ejemplares que tanto necesita la sociedad. El día de hoy con estos apoyos que trae para nuestras escuelas, uniformes y libros, nos anima y nos compromete como estudiantes a dar el mayor de nuestros esfuerzos en las aulas y cumplir con la parte que nos corresponde, para hacer de este maravilloso estado de Guerrero, un mejor lugar para vivir”, agregó.

En tanto que la directora de la Escuela Secundaria Federal No.1 Puerto Acapulco, Josefina Hernández Sánchez, dijo que este apoyo es un gran aliciente para los estudiantes, lo que les permitirá continuar sus estudios con el empeño y el compromiso de ser mejores cada día.

Asistieron a este acto la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso Estatal, Gloria Citlali Calixto Jiménez; las y los diputados locales Beatriz Mojica Morga, Estrella de la Paz Bernal, Marco Tulio Sánchez y Joaquín Badillo Escamilla; el subsecretario de Educación, Ricardo Castillo Peña y la síndica María Inés Mendoza Sandoval.