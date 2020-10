CETEG toma oficinas de la SEG para exigir incorporación de maestros al FONE

Una de las cetegistas dijo que esa toma será por tiempo indefinido, hasta que haya una solución definitiva al problema de las plazas no reconocidas en el FONE.

Chilpancingo Gro; a 01 de octubre del 2020.- Afiliados a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) tomaron este jueves varias oficinas administrativas de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), en exigencia de que se regularice la situación laboral de 4 mil 700 trabajadores, incorporándolos al Fondo para la Nómina de Educación y Gasto Operativo (FONE), con lo cual estaría seguro el pago de sus salarios y prestaciones.

Durante la acción los maestros disidentes tuvieron fuertes discusiones con otros trabajadores que realizaban algún trámite en esas oficinas e inclusive pudo haberse registrado una confrontación violenta, debido a la actitud “rijosa” de los mismos cetegistas.

La CETEG tomó este jueves las oficinas de Finanzas y de Personal que se encuentran en la colonia Universal y las oficinas alternas del titular de la SEG, Arturo Salgado Urióstegui, que se ubica en el fraccionamiento Villa Moderna de esta capital.

A las oficinas de Personal llegaron unos 50 cetegistas, quienes suspendieron los trámites que realizaban otros trabajadores administrativos y maestros. “Ya suspende los trámites, toma tus cosas y vete o de lo contrario aquí te vas a quedar”, le dijeron a una secretaria que estaba atendiendo sus labores aún con la oficina tomada.

Eso molestó a quienes realizaban trámites, quienes reclamaron que con sus acciones estaban también afectando sus gestiones, pero no hicieron caso a los reclamos y tras una acalorada discusión cerraron en definitiva los accesos a esas oficinas.

Enseguida una de las cetegistas dijo que esa toma será por tiempo indefinido, hasta que haya una solución definitiva al problema de las plazas no reconocidas en el FONE: “las autoridades de Guerrero dicen que el gobierno federal no les paga y el gobierno federal dice que no tiene ningún adeudo con las autoridades de Guerrero, pero nadie soluciona este problema”.

Mostró una videograbación del diputado federal de Morena, Rubén Cayetano García, quien estuvo en la comparecencia del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, el miércoles de esta semana en la Cámara Federal de diputados, en la que el legislador asevera que el funcionario federal le informó que la federación no tiene “ningún adeudo con el gobierno de Guerrero” relacionado con el FONE.

Explicó que a través del legislador de Morena están gestionando una audiencia con funcionarios de Hacienda en la Ciudad de México, “para que quede claro si hay o no recursos para pagarles a los no FONE”.

En las oficinas de Villa Moderna, otro de los profesores señaló que también están demandando la entrega de mil 500 nombramientos, de los cuales solo han entregado 40 y que sólo les dan pretextos para no garantizar una plaza de trabajo a maestros que están contratados de manera temporal desde hace más de dos años. (www.agenciairza.com)