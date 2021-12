Arranca proyecto de la UNICEF-SEG Campamentos de Aprendizaje

Anuncio

Chilpancingo Gro; a 09 de diciembre de 2021.- Para recuperar los aprendizajes perdidos en niñas, niños y adolescentes a causa del cierre de las escuelas por la pandemia sanitaria de Covid-19 y atender la crisis de aprendizajes preexistente, la SEG en coordinación con el Fondo de las Naciones Unidad para la Infancia (Unicef) pusieron en marcha el proyecto Campamentos de Aprendizaje en el estado de Guerrero.

Dicha iniciativa beneficiará a 3 mil estudiantes de tercero a sexto grado de primaria de 30 escuelas de Guerrero de las regiones Costa Grande, Costa Chica, Acapulco y Montaña Alta.

El proyecto consiste en aplicar evaluaciones formativas, rápidas y simples para obtener un diagnóstico y a partir de ello se realizan intervenciones educativas basadas en las metodologías Teaching at the Rigth Level (TaRL) y Combined Activities for Maximized Learning (CAMaL) desarrolladas por la organización Pratham.

Además, se capacitará a 200 docentes de las escuelas y 167 facilitadores con el proyecto para que ellos posteriormente puedan continuar implementando la metodología.

En representación del secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, el subsecretario de Educación Básica de la SEG, Ricardo Castillo Peña, dio el banderazo de arranque del proyecto en las escuelas primarias “Juan Escutia”, “Herminia L. Gómez”, “Valentín Gómez Farías”, ubicadas en el municipio de Atoyac de Álvarez.