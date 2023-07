Guerrero se transforma con Finanzas Sanas: Evelyn Salgado

Anuncio

Chilpancingo Gro; a 27 de julio del 2023.- Guerrero se transforma con certeza, solidez financiera y un mínimo histórico de deuda pública, destacó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, al puntualizar que esto es resultado de la política de austeridad en el manejo de los recursos del pueblo desde que inició su administración en octubre de 2021.

Como parte de los logros que se alcanzaron durante su primer año de gobierno, en noviembre de 2022, se dió a conocer la disminución de 221 millones de pesos en la deuda pública que tiene el estado.

“Con absoluta integridad y transparencia, cumpliendo los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, hoy podemos decir con mucha satisfacción que instituciones financieras y calificadoras internacionales confían en Guerrero y en la estabilidad económica que ha traído la transformación”, dijo la mandataria.

En 2022, Fitch Ratings, Standard & Poor’s y Moody’s, calificaron positivamente a la actual administración estatal por el manejo responsable de las finanzas públicas, lo que derivó en que durante lo que va del 2023, Standard & Poor’s Global Ratings incrementó positivamente la calificación crediticia de Guerrero.

“Estamos haciendo historia con finanzas sanas para poder ser generosos hacia afuera, con la confianza no sólo del pueblo sino de instituciones como la Bolsa Mexicana de Valores, que reafirman que hoy por hoy la entidad se transforma con menos deuda, mayor liquidez y más estabilidad financiera”, puntualizó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Con un manejo responsable y transparente de los recursos públicos, el gobierno del estado continuará #TransformandoGuerrero.