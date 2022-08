Anuncian Evelyn Salgado, Tatiana Clouthier y Minera Media Luna inversión de más de 800 MDD para el sector minero en Guerrero

Anuncio

*En Guerrero priorizamos el bienestar, desarrollo sustentable y la transformación, señala la gobernadora.

Acapulco Gro; a 11 de agosto de 2022.- En Guerrero priorizamos el bienestar, el desarrollo sustentable y la transformación, a través del impulso al trabajo coordinado entre el gobierno, las empresas y el pueblo, señaló la gobernadora Evelyn Salgado Pineda durante la declaratoria de arranque de Proyecto de la empresa minera Media Luna, en donde se anunció una inversión de 848 millones de dólares -es decir, alrededor de 17 mil millones de pesos-, para la continuidad de sus operaciones en la entidad.

Esta inyección de recursos se suma a los 800 millones de dólares que se han invertido desde abril de 2016, para consolida al sector minero como segundo eje de la economía de Guerrero.

Con la presencia de la titular de la Secretaría de Economía federal, Tatiana Clouthier Carrillo, la gobernadora se pronunció a favor de la unidad, conciliación y justicia social, como elementos necesarios para llevar a cabo grandes proyectos, que permitan detonar “el crecimiento económico de las regiones de Guerrero, generando empleos, cadenas de valor y sobre todo, bienestar para nuestras familias guerrerenses”.

Y agregó: “Ahora nosotros habremos de garantizar que esa inversión y que esos grandes proyectos se sigan transformando en mayores oportunidades para todas, para todos y también para nuestras comunidades”.

En su intervención, la funcionaria federal celebró esta coordinación de esfuerzos para poder consolidar proyectos que impulsen la economía y el desarrollo comunitario, con una visión distinta.

“El traducir el dinero en resultados no tiene sentido si esos resultados no mejoran el bienestar de las personas que están. A mí me da muchísimo gusto que una empresa de la envergadura de esta, tenga la responsabilidad”, puntualizó.

En tanto que la presidenta y CEO de Torex Gold Resources Inc., Jody Kusenko detalló que como parte del programa de inversión, el proyecto de Media Luna representa para los próximos tres años en Guerrero, casi mil millones de dólares, que permitirán seguir impulsando las capacidades productivas del sector minero local.

“Media Luna va a ser una de las más grandes operaciones mineras subterráneas jamás construidas aquí en el país y vamos a triplicar la vida de la mina en los próximos años, hasta llegar a doce años de operaciones”, dijo.

Al hacer uso de la palabra, el vicepresidente de Torex Gold para México, Faysal Rodríguez Valenzuela, agradeció el apoyo de la gobernadora para poder consolidar este tipo de acciones.

“Señora gobernadora, no hay palabras suficientes para agradecerle a usted y a su gabinete la confianza que han depositado en nosotros. Y lo que hoy se inicia es el reflejo de las condiciones de certidumbre, que tanto su gobierno como el gobierno de la República han generado”, señaló.

Como parte de este acto, la gobernadora y la secretaria de Economía, firmaron como testigos de honor el convenio entre Media Luna y Plan Vivienda, para la construcción de hogares para el personal sindicalizado de la minera.

Asistieron a este acto, la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez; la secretaria de Fomento y Desarrollo Económico de la entidad, Teodora Ramírez Vega; la diplomática ministra consejera en la Embajada Canadiense en México, Shauna Hemingway y el presidente de Concaingro, Julián Urióstegui Carbajal.

También los diputados locales Ociel García Trujillo, Joaquín Badillo Escamilla, Yoloczin Domínguez Serna y Andrés Guevara Cárdenas; entre otros.