“Yo recibí una CAPAMA colapsada”: Abelina López

+ “Gracias a la mujer que tenemos como presidente municipal, que regresó a ver a los trabajadores”, expresa Gonzalo Arias

Acapulco Gro; a 01 de septiembre de 2022.- Al entregar una unidad móvil al Departamento de Agua Potable de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) y dar el banderazo de arranque de la construcción del techado de la Casa del Trabajador, la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, reveló que recibió la paramunicipal colapsada.

Ante integrantes del comité sindical de la CAPAMA, regidores y funcionarios del Ayuntamiento, Abelina López destacó que desde su llegada a la alcaldía ha hecho su mejor esfuerzo para tener una administración sana y honrada, dando como resultado el haber invertido 156 millones de pesos en la adquisición de 92 bombas y la rehabilitación de 14 más que han permitido abastecer de agua a la ciudad.

Asimismo, afirmó que “yo recibí una CAPAMA colapsada y hemos hecho nuestro mejor esfuerzo con honestidad para ir saneando CAPAMA” y resultado de los esfuerzos y estrategias implementadas ha hecho frente a las deudas que tiene la paramunicipal con el ISSSTE, ISSSPEG, SAT, entre otras instituciones.

“CAPAMA no es una empresa, CAPAMA es un organismo social. Bajo esos elementos, compañeros y compañeras de CAPAMA, hemos estado trabajando. A mí me da gusto saludarlos esta mañana y agradecer todo el apoyo que ustedes han dado para con el director, para con Acapulco. Sola no puedo, requiero de la ayuda de ustedes. Estoy agradecida con ustedes”, dijo.

De la misma manera, la primera autoridad del municipio explicó que resultado de sus gestiones a nivel federal y en una inversión tripartita, se realiza el cambio de colectores en varios puntos de la ciudad.

También precisó que el primer año de su gestión, ejerció 240 millones de pesos, de los cuales, 84 fueron para colectores y 156 adquisición y rehabilitación de bombas en los sistemas de captación de agua que se tienen en el municipio.

La alcaldesa también les compartió los requerimientos realizados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para cubrir los 776 millones de pesos de deuda heredada, a pesar que desde su llegada ha pagado de manera puntual el servicio por más de 200 millones de pesos.

“Me parece una presión injusta, yo estoy dispuesta junto con el director de CAPAMA, ir a negociar con la Comisión Federal, pero no les voy a pagar los 776 millones de pesos (que) yo no los generé. Sí es cierto, una deuda institucional, pero no la generé yo, estamos dispuestos a ir a negociar y sea una negociación benéfica para Acapulco, no estoy dispuesta a ir a pagar 776 millones de pesos. Nosotros estamos dispuestos a pagar el 15 por ciento”, afirmó la alcaldesa.

Durante el evento, la presidenta destacó la estrecha relación que se tiene con la base trabajadora de la paramunicipal a quienes les pidió redoblar esfuerzos y ofrecer buen servicio a la ciudadanía, así como realizar las reparaciones de fugas de agua y drenaje.

La presidenta anunció que para el siguiente año su gobierno tiene contemplado ejercer alrededor de 180 millones de pesos para mejorar el abastecimiento de agua y sistema de drenaje en la zona de Caleta.

Por su parte, el secretario general de la sección XXVII del SUSPEG, Gonzalo Arias Cárdenas, destacó que Abelina López está cumpliendo con los compromisos realizados a la base trabajadora.

“Hoy se va a dar el banderazo de inicio de esa ilusión, gracias a la mujer que tenemos como presidente municipal, que regresó a ver a los trabajadores de CAPAMA. Gracias presidenta por la construcción de esta obra. Mi presidenta, muchas gracias por esta grande obra, seguiremos instando a la base trabajadora para que podamos seguir brindando el mejor servicio para el pueblo acapulqueño”, dijo.

En su intervención, el director general de la Capama, Jesús Flores Guevara, agradeció a la alcaldesa la entrega de la unidad móvil, la cual permitirá ser más eficientes en la atención de los reportes de fuga en la zona número 1, que comprende desde Caletilla hasta La Diana. Dijo que con la nueva unidad habrá mayor eficiencia operativa en la paramunicipal.

La explicación técnica de la obra estuvo a cargo del director de Obras Públicas, Alfredo García Vázquez, quien dijo que los trabajos consistirán en la techumbre de la cancha con medidas de 28 por 14 metros, se colocarán luminarias y se realizará el embellecimiento con la colocación de tableros y la fabricación de las porterías para futbol de salón, además de pintar las áreas de juegos de fútbol, basquetbol y voleibol. Con una inversión de 2 millones 500 mil pesos.

Estuvieron presentes regidores y directores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA).