En este momento, ninguna mujer en Morena podría competir por la gubernatura: Nilsan Hilario Mendoza

Chilpancingo Gro; a 08 de noviembre de 2020.- La diputada local de Morena, Nilsan Hilario Mendoza, no ve condiciones de “competitividad política” para que una mujer sea la candidata de su partido por la gubernatura de Guerrero, y aseguró que las recientes “mediciones” han dejado claro que el mejor proyecto electoral es el que encabeza el ex delegado del gobierno federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.

Aplaudió el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que obliga a los partidos políticos a postular candidatas en por lo menos 7 estados de las 15 gubernaturas que se renovarán en la elección del 6 de junio del 2021, pero en Guerrero, dijo, no hay condición.

“Celebramos la determinación del INE de establecer la paridad efectiva para las siguientes elecciones, para las gubernaturas en 15 estados, y vislumbro triunfos de mujeres consolidadas y competitivas, como en el caso de Nuevo León, Tlaxcala, Colima, Baja California…”, expuso en entrevista telefónica con Agencia de Noticias IRZA.

Continuó: “estoy segura de que, para Guerrero ya habrá momento para impulsar mujeres capaces y posicionadas con virtudes y reconocimiento en sus territorios. Las encuestas han sido claras: lamentablemente en este momento no tenemos ningún rostro ni trayectoria política que se refleje en un nombre de mujer que realmente esté a la altura de una gubernatura”.

De acuerdo con Hilario Mendoza, las recientes “mediciones” -encuestas- han demostrado que en el camino hacia la candidatura de Morena por la gubernatura de Guerrero figuran solo dos aspirantes hombres: Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y el senador con licencia Félix Salgado Macedonio.

“Consideró que Pablo será el ganador de la encuesta, si queda en Guerrero género hombre. Con él gana todo Guerrero porque tendrá un gobernador honesto, sensible y con mucha claridad para conducir a buen puerto el destino de nuestro estado”, indicó.

La semana pasada, con 9 votos a favor y 2 en contra, el Consejo General del INE avaló el acuerdo por el que se establece que los partidos políticos deberían registrar a al menos 7 mujeres de las 15 candidaturas a gubernaturas, con base a la reforma constitucional del 2019 en materia de paridad de género establecida en los artículos 35 y 41, en los que se indica que este principio es aplicable para todos los cargos de elección popular.

Al respecto, Hilario Mendoza insistió: “la persona que visualizamos que podría ser la mejor para conducir un estado difícil como Guerrero es un hombre y para mi es Pablo Amílcar Sandoval”.

– ¿Qué opina de la alcaldesa de Acapulco, Adela Román, ella también busca la postulación?

-“Creo que todos tenemos el derecho de aspirar, sin embargo hay que ser honestos en el punto de vista. Felicito a la compañera por haber llegado a la Alcaldía de Acapulco, pero consideró que ahorita se necesita un mejor perfil para conducir a Guerrero”.

-¿Definitivamente no ve condiciones para que Morena postule a una mujer?

-“En este momento no; siendo honesta, no. No estoy de acuerdo en que nos postulen a las mujeres solo para cubrir un requisito, un protocolo. Las mujeres tenemos capacidades igual que los hombres, sin embargo, al igual que los hombres en competencia, siempre habrá uno mejor que otro, y en ese caso creo que se nos debe postular por nuestras capacidades y no se debe postular a cualquier mujer solo para cumplir el protocolo”.

Y añadió: “Ya lo hemos visto, en otros partidos han postulado mujeres solo para apartarle el lugar a un hombre y para que al rato meta licencia y llegue a ocupar ese puesto o para ser un títere de hombres que ya han estado en el poder y que se quieren seguir perpetuando”. (www.agenciairza.com)