Aprueba el Congreso reformas para fortalecer las funciones de la Auditoría Superior del Estado

Chilpancingo Gro; a 08 de mayo de 2024.- El Congreso del Estado aprobó por unanimidad un dictamen de reforma y adiciones a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado para proporcionar mayores herramientas jurídicas a la Auditoría Superior del Estado (ASE) y garantizar que su labor sea más eficiente y transparente, favoreciendo el cumplimiento puntual de la comprobación de los recursos públicos y su correcta aplicación.

Al fundamentar el dictamen en su calidad de presidente de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la ASE, el diputado Jacinto González Varona informó que se realizó un proceso de análisis y mesas de trabajo entre las áreas técnicas de la comisión ordinaria y de la citada institución, a fin de establecer la viabilidad de las reformas, derivando en la dictaminación en sentido positivo de la iniciativa, por considerar que es oportuna y procedente.

El también diputado promovente dijo que con estas modificaciones se fortalece la fiscalización y se dota de certeza a la ciudadanía en cuanto al ejercicio y uso de los recursos públicos otorgados a los Poderes del Estado, órganos autónomos e instituciones encargadas de proveer servicios y bienestar social a la población.

Por cuanto a la entrega de las cuentas públicas al concluir las administraciones municipales, y ante la falta de sanciones, indicó que se agrega a este ordenamiento garantizar el derecho de audiencia de las personas que dejan el cargo.

Se propone, además, el incremento en las sanciones por incumplimiento en la presentación de la cuenta pública, con multas de 2000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, independientemente del fincamiento de las responsabilidades administrativas y penales.

Respecto a la ausencia de la persona titular de la ASE, se plasma que serán cubiertas por las personas titulares de las auditorías especiales, en el orden que señale el Reglamento, y en caso de ausencia definitiva, la comisión legislativa dará cuenta al Congreso para que en un plazo no mayor a 30 días emita la convocatoria correspondiente para designar a la persona titular, sin menoscabo de quien cubra la ausencia de la o el titular, continúe los trabajos de fiscalización y las actividades o funciones que no requieran cambios sustanciales atribuidos exclusivamente a quien ejerce la titularidad, además de que no podrá, bajo ninguna circunstancia,realizar contrataciones de personal o modificaciones salariales.

De la misma forma, para eficientar los procesos de fiscalización y de auditoría, favorecer la interacción con los entes fiscalizables, agilizar los plazos y economizar los canales de comunicación en los procesos administrativos, se implementa el buzón digital, como una herramienta tecnológica que permitirá la comunicación virtual y ágil para impactar positivamente en el cumplimiento de las obligaciones de rendición de cuentas.

Acuerdo

El diputado Antonio Helguera Jiménez presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta a Roberto Arroyo Matus, secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno del Estado, y a Rosa Icela Martínez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, para que urgentemente y de manera coordinada operen con mayor eficacia la gestión integral de riesgos, ante los incendios forestales que se presentan en el estado de Guerrero, destinando los recursos materiales y humanos necesarios para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes, la infraestructura, planta productiva y el medio ambiente. La propuesta fue aprobada por unanimidad.

Dictamen

El Pleno del Congreso del Estado aprobó un dictamen por el que la LXIII Legislatura remite al Congreso de la Unión iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para integrar la extorsión en el catálogo de delitos que cuentan con medida cautelar de prisión preventiva, a efecto de que quienes lo cometan permanezcan privados de su libertad mientras transcurre el proceso penal, garantizando la seguridad de las víctimas.

Protesta

Ante el Pleno del Congreso del Estado rindióprotesta la C. Maricela Ponce Lanche al cargo y funciones de presidenta del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero.

Asimismo, el Pleno del Congreso aprobó un dictamen por el que se designa a Taurino Vázquez Téliz como presidente municipal de Arcelia, Guerrero, hasta en tanto subsista la licencia concedida a Bulmaro Torres Berrum. Acto seguido, el nuevo alcalde rindió la correspondiente protesta de ley.