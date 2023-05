Las grandes transformaciones se logran trabajando todos los días sin descanso: Evelyn Salgado

Anuncio

*Refrenda la gobernadora su compromiso de seguir impulsando el trabajo a favor del turismo, la seguridad y el bienestar de los guerrerenses.

Zihuatanejo Gro; a 05 de mayo de 2023.- “Las grandes transformaciones se logran trabajando todos los días sin descanso”, señaló la gobernadora Evelyn Salgado Pineda durante la ceremonia del disparo inaugural de la 38 edición del Torneo Internacional de la Pesca del Pez Vela que se realiza en el puerto de Zihuatanejo del 5 al 7 de mayo, y que este año tiene la participación de 350 concursantes, en las categorías Pez Vela, Marlín, Dorado y Catch & Release.

En el evento realizado en el Muelle de Zihuatanejo, la jefa del Ejecutivo estatal refrendó su compromiso para seguir trabajando a favor de la promoción turística de este y de todos los destinos de la entidad, con un enfoque de fortalecimiento y diversificación, para reposicionar a Guerrero en la preferencia nacional e internacional.

“Para mí es un enorme gusto poder estar con todas y con todos ustedes y quiero decirles que vamos a trabajar sin descanso para garantizar las condiciones de seguridad, de tranquilidad y de bienestar que nos permitan seguir manteniendo este tipo de eventos, más todos los eventos que se sumen. Todos los eventos son bienvenidos, respaldados y apoyados por la gobernadora, que es aliada del turismo, que es aliada de Zihuatanejo, eso no lo duden”, expresó.

En compañía del alcalde Jorge Sánchez Allec, la mandataria felicitó a los organizadores de este torneo, a los prestadores de servicios turísticos y a todos los que son parte de este sector, por su decidido impulso e iniciativa para seguir trabajando y dedicando todo su compromiso para seguir caminando juntos.

“Muchísimas gracias Zihuatanejo por su amor, gracias por su cariño, por su entrega. De verdad que siempre los traigo en mi corazón y siempre que vengo aquí me voy con el corazón lleno de alegría, porque me hacen sentir como en casa. No me queda duda de que esta va a ser la mejor edición del torneo de pesca, estoy segura que así va a ser, de toda la historia y si se puede, el año que entra, seguir mejorando”, puntualizó.

En su participación, el alcalde agradeció todo el apoyo de la mandataria estatal, no sólo para la realización de este torneo, sino para todas las acciones en favor del impulso de este destino de playa. Destacó que este encuentro deportivo se ha convertido en uno de los mejores torneos, ubicándose como el primero en cuanto al mayor número de participantes y el segundo en relación a los montos económicos entregados como premios.

“Hoy este torneo se ha vuelto pieza clave para la actividad turística de Ixtapa-Zihuatanejo. Esta fecha de la primera semana de mayo se vuelve importante ya para la actividad turística de este destino, por eso es que yo le agradezco mucho a la gobernadora que nos acompañe”, dijo.

De igual manera, destacó la solidaridad de la mandataria con Zihuatanejo y la Costa Grande. “Nos ponemos de fiesta, nos ponemos contentos, porque siempre que usted viene son buenas noticias y eso a nosotros nos emociona mucho, pero sobre todo se lo agradecemos”, añadió.

En tanto que el presidente de la Sociedad Cooperativa de Lanchas de Recreo y Pesca Deportiva Teniente José Azueta, Armando Javier Torres Martínez dio las gracias a nombre de todos los que integran esta organización, por todo el apoyo de la gobernadora Evelyn Salgado, “Muchísimas gracias; esperemos seguir contando con su apoyo gobernadora. Gracias por visitarnos, aquí es su casa”, dijo.

Asistieron a este evento la presidenta del DIF Guerrero, Liz Adriana Salgado Pineda; la presidenta del DIF municipal, Lizette Tapia Castro; el representante de la 16 Zona Naval, Javier Alejandro Contreras; representantes del Cabildo municipal, participantes, colonos, entre otros.