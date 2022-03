Estudiante del Tecnológico de Costa Grande gana la medalla de oro en Taekwondo

Anuncio

Chilpancingo Gro; a 01 de marzo de 2022.- La estudiante del Tecnológico de la Costa Grande, Carla Valle Solís, conquistó la medalla de oro en el Campeonato Estatal de Taekwondo 2022, y con tan sólo 19 años, se posicionó en el primer lugar del pódium en la categoría de menos de 58 kilogramos en cinta roja avanzada.

El torneo fue convocado por la Asociación Guerrerense de Taekwondo (AGTKD) y se realizó en las instalaciones del gimnasio del Colegio La Salle, en el puerto de Acapulco donde participó la oriunda de Zihuatanejo, quien actualmente estudia la carrera en Técnico Superior Universitario en Mantenimiento, dentro de la Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero (UTCGG), Valle solís comenzó su carrera en este deporte desde los 15 años de edad, en su pueblo natal, el Coacoyul, ubicado en la Costa Grande de Guerrero y fue hasta su etapa universitaria donde con el apoyo de la UTCGG y de su entrenador, Cristian Romero Cortés, pudo asistir a los campeonatos estatales.

En este último campeonato, Carla logró su pase como integrante de la delegación guerrerense en Taekwondo, pero podrá combatir en campeonatos nacionales hasta que obtenga la cinta negra que será a finales de este año.

“Me sentí bastante bien en la competencia, estoy muy contenta con el resultado porque los combates fueron muy reñidos. Fue un gran trabajo que hice junto con mi entrenador Cristian Romero Cortés y agradezco todo el apoyo que me dio la UTCGG porque ellos sí fomentan el deporte”, dijo Valle Solís.

“Este certamen me deja un gran aprendizaje y mucha satisfacción por el oro, además, que me permitirá formar parte de la selección con la que podré participar en torneos no solo estatales sino nacionales y así poder conocer muchos lugares del país”, agregó.

Desde que inició sus prácticas en esta disciplina, la estudiante ha ganado varios torneos locales y regionales con otras cintas.