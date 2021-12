Monumental Clausura de la 84 Feria Nacional de la Plata en Taxco realiza el Gobierno del Estado

Anuncio

*Junto al “Quinteto Britania”, la OFA pone a cantar y a bailar a los taxqueños en la histórica Plaza Borda.

Taxco Gro; a 05 de diciembre de 2021.- Con broche de oro y de manera monumental, la noche de este sábado concluyeron las actividades de la 84 Feria Nacional de la Plata que del 27 de noviembre al 4 de diciembre se llevó a cabo en la ciudad de Taxco de Alarcón.

A través de la Secretaría de Cultura que encabeza, Aida Melina Martínez Rebolledo y en coordinación con el Patronato de la edición 84 de la Feria Nacional de la Plata, la Orquesta Filarmónica de Acapulco (OFA) ofreció el espectacular concierto de “Beatles y Queen”, junto a la agrupación veracruzana, “Quinteto Britania”, en la histórica Plaza Borda, que fue el punto de encuentro para que las familias taxqueñas así como turistas nacionales y extranjeros disfrutaran de una gran presentación que movió corazones en un escenario natural al pie de la majestuosa iglesia de Santa Prisca.

Bajo la batuta de su fundador, el Maestro Eduardo Álvarez, la Orquesta interpretó la mejor música de las destacadas agrupaciones de rock The Beatles y Queen: “Eleanor Rigby”, “All you need is love”, “Something”, “Let it be”, “I Want it all”, “Radio Ga-Ga”, “I want to break free” y “We are the Champions” entre otros temas musicales que cantaron y bailaron jóvenes y adultos tanto al pie del escenario como desde los balcones y terrazas del zócalo.

La Filarmónica de Acapulco finalizó el programa interpretando la emblemática pieza “Taxco de mis Amores”, agradeciendo la entrega y cariño que siempre le demuestra el pueblo taxqueño.

“Quiero decirles que cada uno de los eventos fue planeado con el corazón y sobretodo con el buen ánimo de volver a vernos de manera presencial y de una forma segura sin correr el riesgo en nuestra salud” expresó la Secretaria de Cultura quien refrendó el apoyo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para realizar la edición 85 de la Feria Nacional de la Plata.

“Decirles que tenemos un gran reto para el siguiente año, hacer que esta feria de la Plata suene más y suene mejor todavía y eso es posible también con la participación de ustedes las y los taxqueños” subrayó Martínez Rebolledo al clausurar junto al presidente municipal de Taxco de Alarcón, Mario Figueroa Mundo y el Presidente del Patronato de la 84 Feria Nacional de la Plata, Cristian Berger Trauwitz.