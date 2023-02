Art of the World Gallery participará en Zona Maco, una de las ferias de arte contemporáneo más importantes de México

Anuncio

Por: Karla García

Ciudad de México; a 12 de febrero.- Art of the World Gallery anuncia orgullosamente su participación en la feria de arte más grande e importante de Latino-América, con sede en la Ciudad de México: ZonaMACO Arte Contemporáneo que se llevará a cabo durante 8 al 12 de febrero, 2023.Art of the World Gallery –la galería del sur de los E.U.A. con base en Houston, Texas, líder en arte moderno, de posguerra, y contemporáneo – estará presentando su booth # AM111 en la sección de Arte Moderno, debido a la importante selección de maestros que la galería representa, pertenecientes a ésta amplia y vanguardista categoría del siglo XX.

Sin duda, serán numerosas las piezas que harán vibrar a los coleccionistas aficionados. Entre las más destacadas, en primer plano, el bielorruso-francés Marc Chagall, con una exquisita pieza de temática icónica y representativa del folclor de su obra.

Seguido, de otro vanguardista en su generación, el americano más notable y reconocido del movimiento cinético y abstracción, Alexander Calder, con una divertida obra bidimensional lograda con una paleta primaria de inspiración ‘Mondriana’ y Bauhaus.

Por primera vez disponible para su adquisición, y proveniente directamente de la propria colección del gran maestro del volumen figurativo, Fernando Botero (Colombia), la magnífica obra “D’après Cranach” –una pintura de indiscutible importancia con semblanza histórica en tributo al maestro alemán Lucas Cranach, quien ejecuta primeramente Judith con la cabeza de Holofernes en 1530.

La composición representa una temática bíblica sobre la heroína judía, Judith, cuya historia se cuenta en la sección apócrifa de la Biblia.La obra preciosamente Boteriana ha sido parte de las exposiciones en museos más notables del artista, de actualmente 90 años: una impresionante retrospectiva “Botero: A Dialogue with Picasso”, (Francia, 2017-18) y más recientemente “BOTERO Magic Full Form” (Japón, 2022) un ‘exhibition-tour’ en tres museos en distintas ciudades de la isla asiática: Tokyo, Nagoya y Kyoto.

Para los amantes del expresionismo abstracto, dos de los más sobresalientes que llaman al surrealismo y al primitivismo, Wifredo Lam (Cuba) y Oswaldo Vigas (Venezuela) –ambos revolucionarios en sus respectivas culturas, raíces y desarrollo artístico de sus países.

Otro gran exponente del arte latinoamericano, Santiago Cárdenas (Colombia), considerado un artista de posguerra e influenciado por varios movimientos de la época, todos palpables en su obra a lo largo de toda su trayectoria artística.

Ha sido exponente en el aclamado Museo Tamayo en la ciudad de México en 1996, así como varias de sus obras más icónicas (Pizarras, bodegones y objetos del cotidiano) son parte de la colección permanente del MoMA, en Nueva York.

No obstante, los modernismos continúan convulsionando exponencialmente el mundo del arte e inspirando a otros más; nuevos grandes artistas, llamados de mitad de carrera, y que ya están establecidos, son los creativos contemporáneos quienes actualmente conforman un pilar esencial para toda galería, con un mercado global y en el sector primario, como es el caso para Art of the World Gallery.

En esta ocasión, representado México muy en alto y a nivel internacional, la galería presenta obras del reconocido Sergio Hernández, mejor reconocido como el último sobreviviente de los pioneros de la escuela Oaxaqueña.

Por otro lado, con mismo origen geográfico, Amador Montes, quien juega un papel multidisciplinario entre técnicas mixtas, poesía visual, y escultura. Actual y paralelamente, exponiendo su obra en una muestra individual titulada “Under the Skin” (Feb-Abr, 2023) en Art of the World Gallery en Houston, Texas; y en la capital mexicana en el Bosque de Chapultepec, al aire libre.