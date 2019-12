Robo de cajeros es una burla a la autoridad municipal: López Sugía

*Se frustró el de la CAPAMA porque ya sería demasiado que hasta ese se llevaran, opina el dirigente de MC en Acapulco

*Es un delito que deja a los ciudadanos sin un servicio ante la ineficacia de la autoridad encargada de prevenir el delito

Acapulco, Gro. 15 de Diciembre del 2019. – El que los Acapulqueños ya no cuenten con cajeros automáticos en algunas tiendas de autoservicio porque delincuentes se los han robado es una señal de lo mal que estamos en prevención del delito y de que la autoridad es tomada a burla en este municipio, expresó el diputado Arturo López Sugía.

“La inseguridad priva de beneficios a los acapulqueños, no solo del más importante que es la paz y la tranquilidad, sino que ya los comienza a privar de servicios como este en algunas tiendas en las que ya no pueden disponer de dinero en efectivo porque los cajeros automáticos fueron sustraídos y los bancos por esa razón ya no quisieron instalar otros”, dijo el también dirigente de Movimiento Ciudadano en Acapulco.

Agregó que es cierto que se puede pagar con tarjeta de débito pero que los clientes no necesariamente ocupan retirara dinero para realizar compras en esos lugares, lo que representaba un servicio extra y que tenía cierta demanda por la cual las instituciones bancarias instalaban sus aparatos.

Entrevistado luego que fue frustrado el robo del cajero automático ubicado en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), López Sugía opinó que “hubiera sido el colmo, ya sería demasiado que hasta ese se hubieran llevado como se han llevado los de varias tiendas de autoservicio en diferentes partes de la ciudad”.

Agregó que “ya nada más faltaría que se llevaran los que están afuera del Palacio Municipal”.

Señaló que si hay grupos dedicados a realizar robos que calificó de “aparatosos” y “espectaculares” que “por lo que se ve involucran a varias personas, herramientas y vehículos de carga, es porque confían en que no hay una vigilancia eficaz en el municipio, en que van a tener el tiempo suficiente para hacer toda su operación y escapar sin ser molestados ni mucho menos detenidos”.

Por lo que consideró que ese tipo de hurtos “es una burla a la autoridad municipal que es la encargada directa de la vigilancia de la ciudad, de la prevención del delito”.

Finalmente consideró “positivo que aunque sea por honor en esta ocasión la policía municipal haya reaccionado a tiempo y evitado que le robaran en su propia casa, lo cual sería el colmo”, aunque insistió en que “es una lástima que ante la ineficacia de las autoridades los ciudadanos acapulqueños sigan perdiendo como en este caso sucede, que se quedan sin un servicio”.

