Presenta Dimna Salgado Apátiga dictamen que descarta ampliar partida presupuestal a Cobach

Chilpancingo, Gro, a 10 de Septiembre de 2020. – La diputada Dimna Salgado Apátiga presentó al pleno un dictamen por el que se declara improcedente la solicitud del OPD Colegio de Bachilleres para la obtención de una partida presupuestal de 30 millones de pesos en el Presupuesto Estatal de Egresos 2020, para el pago de laudos y sentencias laborales

Salgado Apátiga explicó a nombre de la Comisión Dictaminadora, que no se encontraron elementos suficientes en cuanto a la viabilidad financiera y presupuestal y porque en principio la propuesta no señala el ajuste correspondiente del presupuesto operativo 2020 del OPD al no identificar el cómo fondear “al menos treinta millones de pesos.

Así como el hecho de no ajustarse con los requisitos establecidos en los artículos 42 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 52, 56 y 80 de la Ley Número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero, hace que la propuesta sea inviable”, señaló.

El Proyecto de Acuerdo de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, fue aprobado por las y los diputados de la 62 Legislatura.

