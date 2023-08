Yoloczin Domínguez: las planillas rechazadas, son de municipios donde hubo protestas

Anuncio

Chilpancingo Gro; a 17 de agosto de 2023. La diputada Yoloczin Domínguez Serna, presidenta de la Junta de Coordinación Política, expresó que las planillas para los ayuntamientos instituyentes que fueron rechazados en la votación en el Pleno de la Cámara Diputados, son aquellas donde hubo protestas por su integración.

En declaraciones al término de la sesión, en la que se votaron los cuatro dictámenes correspondientes a las planillas para los ayuntamientos instituyentes de Ñuu Savi, Santa Cruz del Rincón, Las Vigas y San Nicolás, pero donde solo el primero fue aprobado, la legisladora explicó que el criterio asumido por el Grupo Parlamentario de Morena fue tratar de evitar problemas en los nuevos municipios.

Indicó que después de conocerse que la Jucopo había presentado las propuestas avaladas por las asambleas comunales de esos mismos municipios, hubo protestas, e incluso por escrito, habitantes de Las Vigas cambiaron el sentido del voto que habían dado en asamblea.

En consecuencia “se tomó la decisión como grupo parlamentario, de analizar la situación porque nosotros no queremos ningún tipo de problema en los nuevos municipios”.

Domínguez Serna precisó que el único nuevo municipio donde no hubo protestas fue el de Ñuu Savi, y por eso en el pleno se votó por unanimidad a favor de la planilla propuesta, mientras los otros tres fueron devueltos a la Junta de Coordinación Política.

Aclaró, no obstante, que lo único que se hará es tomar el consenso con los pobladores para que sean ellos quienes definan a los integrantes de las planillas. “No estamos hablando de que vamos a iniciar un proceso para aperturar y meter a alguien, no, no, no; es de las mismas propuestas (de las comunidades) y tratar de buscar este consenso con los que van” a integrar las planillas.

Remarcó que no es un tema político, sino que se trata de retomar las mismas propuestas de los pueblos.