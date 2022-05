Visita Estrella Bernal la Facultad de Contaduría para festejar el Día del Estudiante

Anuncio

Acapulco Gro; a 24 de mayo del 2022.- Con motivo del Día del Estudiante, la diputada Estrella Bernal visitó la Facultad de Contaduría y Administración, para celebrar junto a cientos de jóvenes estudiantes y refrendarles su apoyo en todos los proyectos que desempeñen.

Al visitar las instalaciones de la FCA, De la Paz Bernal fue recibida por jóvenes estudiantes, quienes agradecieron la asistencia de la legisladora en un evento importante para ellos, “Agradecemos que nos visite diputada, usted siempre nos apoya por que se identifica con nosotros, jóvenes que queremos crecer y ejercer nuestras carreras, gracias por su apoyo”, dijo el estudiante Manuel.

En su visita, recorrió las instalaciones para felicitar a los alumnos y refrendar su compromiso que tiene por la juventud desde el Congreso de Guerrero. Dijo que es una diputada de puertas abiertas y que la encuentran en el Congreso o en su casa de gestoría, siempre en el camino de apoyar al pueblo de Guerrero.

En medio de aplausos, Estrella Bernal, mencionó que los estudiantes que van a egresar son los futuros profesionales que van a coadyuvar al uso correcto de los recursos en cualquier área donde se desempeñen, por lo que los invitó a conducirse con ética para que su trabajo siempre sea recomendado.

“Estoy segura de que podrán cumplir sus sueños y ejercer esta noble carrera que mueve la economía y enseña a ser responsables para el manejo de la misma”, expresó la legisladora.

Aseguró, que al visitar la escuela le llegaron recuerdos de cuando fue estudiante y dijo que todo proyecto que los jóvenes encabecen los apoyará. Comentó que en su calidad de diputada local buscará los mecanismos para que los estudiantes no sean abandonados ni al estudiar y tampoco al egresar.

Afirmó, que es muy importante escuchar a todo aquel que busque una ayuda para seguir estudiando, “si no apoyamos al que quiere seguir estudiando, pero no puede por falta de economía, entonces puede irse al camino incorrecto, es ahí donde debemos entrarle, no dejarlos solos”, finalizó.