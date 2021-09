Vídeo: Mi único compromiso es trabajar por el pueblo de Guerrero: Beatriz Mojica

Anuncio

* “En dónde me toque estar pondré mi granito de arena en beneficio de quienes más lo necesitan”.

Chilpancingo Gro; a 01 de septiembre del 2021.- En sesión solemne se instaló la sexagésima tercera legislatura al Congreso de Guerrero, Beatriz Mojica junto con sus compañeras y compañeros diputados rindieron protesta en la explanada del Congreso, espacio abierto que se acondicionó por la pandemia.

Al finalizar la sesión la Diputada Beatriz Mojica enfatizó “Mi único compromiso es trabajar por el bien del pueblo de Guerrero”, agregó que en esta legislatura tendrán que prevalecer los acuerdos y el dialogo para sacar leyes a favor del pueblo de Guerrero.

Celebró la paridad en el Congreso “La mitad de la legislatura por primera vez en Guerrero será de mujeres, lo que significa un gran avance y nos obliga a empujar una agenda de mujeres, de igualdad y de desarrollo”.

En respuesta a la pregunta de algunos medios de comunicación sobre su postura y las Comisiones donde participará, dijo: “Siempre he tenido una postura firme, he luchado por los derechos de las y los guerrerenses, por los grupos más vulnerables y desde el espacio en donde me toque estar pondré mi granito de arena para legislar en beneficio de quienes más lo necesitan”.

Respecto a la agenda legislativa de Morena aseguró que se dará a conocer próximamente y que acompaña las políticas del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda y los principios de la Cuarta Transformación.

Finalmente, con relación a la coordinación del grupo parlamentario, aseguró que será un tema que saldrá por consenso y la fracción se reunirá pronto para elegir al coordinador.