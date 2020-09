Urge el diálogo y la reconciliación en Acapulco: Arturo López Sugía

Acapulco, Gro. 13 de Septiembre de 2020. – El diputado Arturo López Sugía llamó a la alcaldesa Adela Román Ocampo a reconsiderar la mala relación con su Cabildo, en especial con sus compañeros de partido y afirmó que a Acapulco le urge el diálogo y la reconciliación.

“Acapulco no está para pleitos al interior del máximo órgano de gobierno que es el Ayuntamiento y su Cabildo, mientras empeoran los graves problemas de violencia, desabasto de agua y carencia de otros servicios públicos básicos como lo señalaron los ediles que hicieron uso de la palabra previo al informe de la alcaldesa”, expresó.

López Sugía consideró lamentable que haya quedado evidenciada la mala relación de Adela Román “ya no solo con los ciudadanos como los de Caleta, Puerto Marqués, los prestadores de servicios de playa o los trabajadores del Ayuntamiento, con los regidores de oposición que ya sabíamos que se tenía mucha rispidez, por así decirlo, sino también con los ediles de su propio partido”.

“La gobernabilidad por la casa empieza”, dijo, y agregó que el diálogo y la conciliación nunca están de más para ninguna persona.

Consideró “preocupante” que la transmisión en las redes sociales hayan predominado las acusaciones entre los regidores y la alcaldesa “porque nos indica que no existe el diálogo, y donde no hay diálogo no puede haber unidad, menos reconciliación y donde no existe unidad cada quien jala de la carreta para el lado que quiere y no existe un rumbo determinado para el municipio”.

Por lo que finalmente recomendó que por el bien de Acapulco y de los acapulqueños que tanta atención necesitan la presidenta municipal Adela Román “reconsidere la mala relación que tiene con varios sectores de la sociedad pero sobre todo, la que tiene con su Cabildo y en particular al interior de la representación de su partido que se supone es en la que más se debe de apoyar para que pueda enderezar el camino al menos en lo que le queda al frente del Ayuntamiento”.