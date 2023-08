Toma protesta el Congreso a miembros del Ayuntamiento Instituyente de Ñuu Savi

Anuncio

Chilpancingo Gro; a 23 de agosto de 2023.- El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso del Estado tomó protesta este miércoles a las y los integrantes del Ayuntamiento Instituyente del Municipio de Ñuu Savi, que será presidido por Donaciano Morales Porfirio, durante el periodo del 25 de agosto de 2023 al 29 de septiembre de 2024.

En la sesión de este miércoles rindieron protesta también Eusebia de los Santos Hermelinda, Víctor Bernabé Porfirio, Hermelinda Campos Leova, Inocente Morales Álvarez, Maribel García Maximino, Rodrigo Silverio Guadalupe y Divina Oropeza de la Luz, como síndica procuradora y regidores, respectivamente.

Esto luego de que el pasado 17 de agosto, en sesión extraordinaria del Pleno de la LXIII Legislatura, las diputadas y diputados aprobaron la propuesta de la Junta de Coordinación Política para la conformación de dicho cabildo conformado con base a la paridad de género, 50 por ciento hombres y 50 por ciento mujeres.

En el dictamen aprobado se determinó también que cada uno de los integrantes cumple con los criterios establecidos por la Jucopo para su designación, como ser ciudadana o ciudadano guerrerense, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, tener 21 años de edad cumplidos, ser originario del municipio que corresponda o con una residencia efectiva no menor de cinco años, no haber fungido como directivos de partidos políticos, no haber desempeñado cargos de elección popular, ni ser miembros del Comité Gestor.

Tras la toma de protesta, la Mesa Directiva instruyó a la Jucopo para que designe una comisión de diputadas y diputados que se trasladará a dar posesión a todos y cada uno de los integrantes del nuevo Ayuntamiento de Ñuu Savi.

Intervenciones

En la misma sesión, la diputada Jessica Ivette Alejo Rayo (Morena) participó en relación con el Día Nacional del Adulto Mayor (29 de agosto), instituido en México desde el año 1998.

Manifestó que esta fecha debe ir más allá de la celebración, y recapacitar sobre lo que se hace en México y Guerrero para abatir las carencias que aquejan a este sector vulnerable.