Se compromete Jacko Badillo a gestionar rehabilitación de albercas de la UDA

Lamenta el diputado que en la remodelación hecha por la administración estatal anterior no concluyeron el proyecto y las dejaron sin filtros.

Acapulco Gro; a 29 de abril del 2023.- Después de verificar el mal trabajo de remodelación que durante la administración estatal anterior se realizó en el área de albercas de la Unidad Deportiva Acapulco, el diputado local Joaquín “Jacko” Badillo Escamilla se comprometió a gestionar la rehabilitación.

Acompañado del director de la UDA, Israel Landa Sosa, entrenadores y organizadores del Grand Prix Kids, evento que se lleva a cabo actualmente en ese espacio, el legislador acapulqueño realizó un recorrido en el que fue informado que tanto las albercas olímpica y semiolímpica, así como la fosa de clavados, carecen de filtros.

Lamentó que una inversión millonaria como la que se aplicó en esos trabajos se vea opacada por actos de opacidad o de posible corrupción; “es increíble y da tristeza saber que no se haya terminado el proyecto, porque son filtros que están prácticamente nuevos y de buena calidad, pero la instalación no fue hecha correctamente y hoy desafortunadamente no funcionan”, destacó.

Al respecto, Jacko Badillo, quien en su infancia y juventud fue un nadador destacado, representando dignamente a Acapulco, Guerrero y México en competencias internacionales, legado que actualmente están siguiendo sus hijos, se comprometió a encabezar las gestiones para que se corrija esa grave falla y las de la UDA sean de las mejores albercas a nivel nacional.

“Siempre vamos a buscar el beneficio para los atletas, para los acapulqueños, yo estoy seguro de que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, congruente con su política de apoyar e impulsar el deporte, nos va a echar la mano, máxime que me informa el administrador que ya se tiene un presupuesto para echar a andar los filtros para las tres albercas”, expresó.