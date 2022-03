Respalda diputada Leticia Castro que presea Sentimientos de la Nación le sea retirada provisionalmente a López Betancourt

Anuncio

Chilpancingo Gro; a 10 de marzo de 2022. – Luego de que el académico de la UNAM, Eduardo López Betancourt, fuera vinculado a proceso judicial por hostigamiento sexual agravado hacia una estudiante, la diputada local de Morena, Leticia Castro Ortiz, respaldó la propuesta de que la presea Sentimientos de la Nación le sea retirada provisionalmente al universitario en tanto se resuelve su situación jurídica.

En entrevista, la legisladora indicó que esta medida, propuesta por su compañero de bancada Masedonio Mendoza Basurto, se hace necesaria ante lo ocurrido con López Betancourt, quien además fue destituido como integrante del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM y como presidente del Tribunal Universitario.

“Nosotros estamos en el tiempo de las mujeres, esto no es un linchamiento, no es una persecución, no es una venganza, este es un tema de mujeres que tanto nos lastima y que sigue poniendo en la palestra el ser un sector vulnerable. No puede ser posible que nosotras dejemos un mensaje de que en Guerrero no pasa nada cuando sí está pasando”.

La diputada morenista reconoció que puede haber equivocaciones en el actuar del Congreso local, pero dijo que es necesario atender éstos “equívocos” para no ofender ni la moral pública en relación a las mujeres ni su dignidad”.

Finalmente, llamó a las diputadas y diputados de la actual legislatura a ser coherentes y a que muestren su apoyo a las mujeres con acciones y no solo discursos.

“El tema de las mujeres no es un discurso, no es letra muerta, es realmente un derecho vivo, un derecho que da libertad y respeto. No nos gusta ese doble discurso que tienen, por una parte quedan bien con nosotras diciendo que están con nosotras, pero en las tomas de decisiones nos niegan el derecho de seguir participando”.