Renuncia a Movimiento Ciudadano el Diputado local Arturo López Sugía

Acapulco Gro; a 08 de febrero del 2021.- Después de 18 de militancia efectiva, el diputado local Arturo López Sugía, renunció al partido Movimiento Ciudadano, para continuar apoyando a su líder moral Luis Walton Aburto.

En un texto dirigido a la militancia, simpatizantes, amigos y familiares, López Sugía explica a detalle el porque de esta decisión personal.

Aquí el texto íntegro de la renuncia:

Mi gente, llevo toda una vida dedicada al servicio público y en este camino he aprendido que su apoyo incondicional y su confianza son lo más importante que tengo; por eso quiero explicarles de manera franca y directa un paso importante que daré para seguir mis ideales revolucionarios:

El día de hoy he tomado la decisión de hacer pública mi renuncia al partido Movimiento Ciudadano. Después de 18 años de militancia en el instituto que me vió crecer, desde las más modestas hasta las más altas de las responsabilidades, es momento de dar gracias y cerrar un ciclo.

Seguiré acompañando hasta el final de los pasos a mi amigo y líder politico, Luis Walton Aburto.

Un hombre comprometido con #Guerrero y con el desarrollo de #Acapulco. Sigo la ruta que marca el llamado de la historia, convencido de que nuestro Estado merece un mejor destino.

Me acompañan mis ideales de servicio, transparecia y congruencia; me acompaña la fuerza que ustedes me dan y el fruto de mi trabajo.

¡LA LUCHA SIGUE!