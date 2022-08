Reconocen sindicalizados del Congreso a Sánchez Esquivel

Anuncio

* Con él se sienten representados, le dicen.

Chilpancingo Gro; a 19 de agosto del 2022.- Dirigentes e integrantes del sindicato “Sentimientos de la Nación” del Congreso local entregaron este viernes un reconocimiento al diputado Alfredo Sánchez Esquivel, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), por su dedicación y compromiso con los derechos humanos.

Fernando Martínez Román, líder del sindicato, destacó el sentido humano del también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena de la 63 Legislatura, pues ha garantizado la inclusión de todas las personas con discapacidad.

Destacó que para facilitar y promover la movilidad de las personas que utilizan sillas de ruedas se adecuaron las instalaciones del Poder Legislativo, con el propósito de que gocen y ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones.

“Nos sentimos representados por nuestro presidente Alfredo Sánchez Esquivel, porque tiene voluntad política, pero, además, tiene vocación de servicio y por eso le depara un buen porvenir a todos nuestros diputados, en especial a usted”, destacó.

Sánchez Esquivel agradeció el reconocimiento y dijo a los trabajadores que no están obligados a nada y que son libres de tomar sus decisiones, como lo ha enfatizado el presidente de la República, Andrés Manuel López obrador.

Comentó que al interior del Poder Legislativo tienen vida dos sindicatos y que con ambos ha sido respetuoso con sus dirigentes e integrantes, siempre cumpliendo la palabra que le corresponde.

“Ya no puede haber un coordinador que diga que no alcanza (el dinero), que ocupa más, porque sí alcanza, y yo no recibo más; más que lo que le toca al Poder Legislativo, y las pruebas están de que el recurso sí alcanza”, dijo.

Explicó que el presidente López Obrador les enseñó un secreto: “no robando, aunque mucho quieren hacer ver que somos traviesos, pero, como dice el dicho, ‘el león cree que todos son de su condición’ y no”.

Sánchez Esquivel les manifestó que se siente orgulloso de poder hablar de frente a los trabajadores y a cualquier diputado, “porque hemos hecho las cosas bien y las seguiremos haciendo”.