Reconoce Arturo López Sugía el trabajo del gobernador, pero pide destituir a secretario

Chilpancingo Gro; a 13 de octubre del 2020.- El diputado Arturo López Sugía reconoció el trabajo de Héctor Astudillo Flores para hacer frente a la pandemia por Covid-19, sin embargo, señaló que no hubo el suficiente apoyo para los 15 mil guerrerenses que perdieron su empleo formal y afirmó que se debe cambiar al secretario de Desarrollo Económico Álvaro Burgos Barrera.

En su intervención durante la ceremonia virtual por el quinto informe de gobierno de Héctor Astudillo Flores, López Sugía destacó lo inédito del acto ya que por la misma circunstancia de la pandemia por primera vez lo que se evaluará no son cifras y estadísticas, sino la actuación del mandatario ante la emergencia sanitaria, misma que afirmó será calificada “positivamente” por los ciudadanos.

Sin embargo, consideró que a partir del Acuerdo Extraordinario por el que se Aprueban Medidas Económicas y Fiscales a las Empresas y a la Población del Estado de Guerrero, Derivado de la Contingencia Sanitaria del Covid-19, se dio atención a las empresas, dejando a un lado los empleos que no pudieron mantenerse con las medidas implementadas hasta la fecha.

“Se aplauden las acciones realizadas que sin duda representaron el bote salvavidas de algunas empresas del estado, así como de la mayoría de su personal, no obstante, no se concibe que no se hayan realizado acciones que apoyen de forma directa cuando menos a los 15 mil guerrerenses que perdieron su empleo formal. ¿Cuántos de ellos lo han recuperado? ¿Cuentan hoy con una manera digna de satisfacer las necesidades de alimentación, educación, calzado y vestido de sus familias?”, cuestionó el legislador.

Destacó que el gobernador “ha sabido responder, ha dado la cara, ha actuado y ha velado por la economía del Estado”, pero señaló que el secretario de Desarrollo Económico no ha estado a la altura de las circunstancias.

“Debo decirle directo y con mucho respeto, la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico, es una dependencia estratégica para esta etapa de la recuperación en Guerrero, se necesita estar a la altura de los retos, y en esta dependencia, o se cambia de actitud o se cambia de titular, porque no puede ser un ancla del crecimiento, cuando debiera ser un motor del desarrollo”.

Arturo López Sugía insistió finalmente que en términos generales “nuestra evaluación hacia su gestión y su quinto informe es positiva, porque supo estar a la altura de los retos de la Pandemia, actuando con firmeza, con seriedad y sobre todo con mucha responsabilidad. Es usted un gobernador que no se esconde ante nada, y que ante la crisis sabe dar respuesta a los ciudadanos”.