Pueblos indígenas pueden impugnar ante la Suprema Corte las reformas a la Ley 701 y a la Constitución: Masedonio Mendoza

Chilpancingo Gro; a 29 de mayo del 2022.- El diputado local por Morena, Masedonio Mendoza Basurto, afirmó que las comunidades indígenas de Guerrero están en tiempo para impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las reformas a la Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos indígenas y al artículo 14 de la Constitución del Estado que recientemente aprobó el Congreso y con las que se acota el sistema de reeducación indígena y a la propia Policía Comunitaria.

En conferencia de prensa en el municipio de Tlapa de Comonfort, el legislador indicó que ambas reformas aún pueden revertirse, pues insistió en que éstas son regresivas y atentan contra los derechos que han conquistado los pueblos indígenas a lo largo de la historia, principalmente en materia de seguridad e impartición de justicia.

Para ello, dijo que es necesario que los diputados locales de Morena y las comunidades que se verán afectadas por estas reformas se inconformen ante la Suprema Corte y promuevan un recurso de inconstitucionalidad, como ocurrió en 2014.

Mendoza Basurto explicó que con la nueva redacción de la Ley 701 y del artículo 14 de la Constitución, ya no se otorga a los pueblos indígenas la facultad de aplicar su propio sistema de justicia, además de que la Policía Comunitaria pasa a ser Policía Indígena o Afromexicana y se le reconocerá solamente como un auxiliar de las corporaciones del estado.

“Uno de los principios en los derechos es la progresividad, es decir, los derecho solo pueden avanzar, pero no pueden ir para atrás, no pueden ser regresivas, esto les da la oportunidad a las comunidades de impugnar el proceso y la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que determinar si tienen razón o no las comunidades y si el Congreso tiene o no razón”.

También reiteró su llamado a los diputados de Morena que votaron en favor de las dos reformas que recuerden uno de los 10 puntos que integran el Programa de Lucha del partido es trabajar en beneficio de los pueblos y abanderar las causas sociales.

“Nosotros insistimos en que tienen la posibilidad de recurrir a la Suprema Corte para inconformarse por estas reformas que, lo volvemos a decir, es una ley regresiva”.

Finalmente, el legislador morenista comentó que la aspiración del Congreso debería ser consolidar un estado plurinacional, en el que los pueblos amuzgos, mixtecos, náhuatl y tlapanecos, junto a las comunidades afromexicanas, estén en igualdad de condiciones que la población mestiza, y dejen de ser marginados como históricamente ha ocurrido.