Proponen reforma a ley de la juventud guerrerense para reconocer los derechos de las y los jóvenes

Anuncio

Chilpancingo Gro; 17 de enero del 2022.- La diputada Marben de la Cruz Santiago propone reformar la Ley de la Juventud Guerrerense del Estado, para actualizar la redacción y con ello reconocer los derechos de las juventudes de Guerrero, erradicar la criminalización y brindarles seguridad y protección, en términos de acceso a la justicia y responsabilidades institucionales.

En su iniciativa, la diputada explica que desde hace 10 años la Ley de la Juventud Guerrerense no se ha modificado, por lo que se encuentra rebasada por las circunstancias actuales, además de que no cumple con las necesidades ni demandas de hoy en día de la juventud, porque el catálogo de derechos es muy pobre y no contempla los refuerzos jurídicos suficientes para hacer garantes los derechos de éstos.

También, dijo que dicho ordenamiento no considera la multiculturalidad, perspectiva de género, diversidad de pensamiento, organización y preferencias de la juventud.

De la Cruz Santiago, manifestó que en la ley vigente los jóvenes afromexicanos y los que viven en extrema pobreza y en situación de marginación no tienen reconocimiento jurídico, por lo que con esta propuesta busca visibilizarlos

Por todo lo anterior, la legisladora propone reconocer de manera tácita los derechos de las juventudes, erradicar la criminalización y brindarles seguridad y proyección a las juventudes guerrerenses en términos de acceso a la justicia, de responsabilidades institucionales y de amplitud de derechos.

La propuesta fue turnada a la Comisión de la Juventud y el Deporte para su análisis y dictaminación.