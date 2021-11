Proponen reducir tiempos a la autoridad electoral para resolver los juicios de inconformidad

Anuncio

Chilpancingo Gro; a 07 de noviembre de 2021.- A nombre del Grupo Parlamentario del PRD, la diputada Elzy Camacho Pineda presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, que plantea reducir el tiempo de la autoridad electoral jurisdiccional para dictar las sentencias en los juicios de inconformidad.

Al dar lectura al documento, la diputada externó la importancia de reformar el mencionado ordenamiento debido a las múltiples impugnaciones por parte de los partidos políticos y sus candidatos, mismos que no son exclusivos de los procesos electorales, sino que pueden interponerse en cualquier tiempo, siempre y cuando exista la emisión de actos de autoridad que se estimen contrarios a derecho.

La legisladora externó que la realidad actual revela que los procesos electorales son muy controvertidos desde su inicio hasta su conclusión, y es cuando las impugnaciones en materia electoral elevan sus estadísticas, por obvias razones, por lo que dicho proceso sirve de instrumento para dirimir controversias planteadas ante la autoridad electoral jurisdiccional.

En ese contexto, Camacho Pineda manifestó que después de la jornada electoral, los medios de impugnación que se presentan son los llamados juicios de inconformidad, que se emplean para controvertir actos que derivan de la calificación y declaración de validez de las elecciones de ayuntamientos, diputaciones y gubernaturas.

Precisó que es el Tribunal Electoral el que podrá dictar sentencia a la inconformidad, pero una vez dictada la sentencia, la parte a quien no le favorece tiene la decisión y posibilidad de controvertirla con un medio de impugnación federal.

Ante este proceso, los días que plasma actualmente la ley en mención no permiten a la autoridad federal desahogar oportunamente el resolutivo antes de la toma de protesta, lo que genera situaciones como el caso del municipio de Iliatenco, que, al resolverse horas antes de la toma de protesta, provocó que no existiera autoridad en el municipio, ocasionando que en tiempo y forma el Congreso local no pudiera designar o nombrar un Concejo Municipal Ciudadano y evitar un vacío de poder.

Por todo lo anterior, las y los diputados del PRD consideran de suma importancia modificar la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para dictar las sentencias en los juicios de inconformidad, debiendo resolverse 30 días antes de la toma de protesta del cargo.