Proponen en el Congreso regular la contratación de grúas particulares por parte de los municipios

Chilpancingo Gro; a 30 de octubre de 2022.- La diputada Claudia Sierra Pérez presentó una iniciativa de adición a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado para regular la contratación de grúas particulares por parte de los municipios, a efecto de que éstos se hagan cargo de la prestación de este servicio y generen ingresos a las arcas municipales por concepto de infracciones y arrastre al corralón.

En su exposición de motivos, la legisladora de Morena señaló que distintos ayuntamientos, sobre todo en los municipios más grandes de la entidad, suelen concesionar a particulares la prestación de servicios de arrastre, salvamento y resguardo de vehículos, con el argumento de que existe incapacidad física, vehicular y de recursos humanos y financieros para hacerlo de manera directa.

Abundó que los ayuntamientos implicados realizan lo anterior debido al supuesto déficit que presentan; no obstante, cuando una grúa particular levanta y encierra en su propio corralón un determinado vehículo, llámese automóvil o motocicleta, no tienen ni la más mínima atención para informar al infractor sobre el costo que tendrá el arrastre de su unidad hasta el local que utilizan como depósito.

Sierra Pérez denunció que las grúas particulares, al no tener un tabulador, y en caso de tenerlo no lo hacen público, arrastran las unidades fuera de la localidad en donde se realizó la detención, para que el costo sea mayor, causando serios perjuicios económicos a los ciudadanos.

La también presidenta de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social dijo que para evitar una violación a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, y para transparentar y hacer fiscalizables los recursos que proceden de las operaciones que las direcciones de Tránsito Municipal realizan en sus jurisdicciones, se propone añadir un artículo 187 Bis a la citada Ley Orgánica Municipal.

Esta propuesta se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Políticos y Gobernación y de Transporte, para su análisis y dictaminación correspondientes.