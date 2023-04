Presentan en el Congreso el megaproyecto de Desarrollo Regional de las Costas de Guerrero

Anuncio

Chilpancingo Gro; a 12 de abril de 2023.- El Congreso del Estado de Guerrero, a través del Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri (IEPEN), realizó la presentación del Megaproyecto de Desarrollo Regional de las Costas de Guerrero, presentado por el arquitecto Rafael Víctor Trani Cabrera, con la visión de lograr el desarrollo de la entidad a través de la planeación y el uso eficiente de los recursos públicos.

Al dar el mensaje de bienvenida, el diputado Antonio Helguera Jiménez, presidente del Comité del Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri, externó que el objetivo del evento es conocer el megaproyecto y darle la más amplia difusión, por su gran viabilidad.

Añadió que el proyecto amerita también un gran respaldo de quienes se encuentran en los distintos cargos públicos, lo que puede propiciar su aplicación para un mejor desarrollo de la entidad.

En su oportunidad, el diputado Fortunato Hernández Carbajal recalcó que no deben perderse de vista los sectores más importantes, como es la agricultura, el desarrollo industrial y el de los servicios, que son los que garantizan el desarrollo integral y la detonación económica de las entidades, evitando que las empresas extranjeras se lleven toda la riqueza, y coadyuvando a que todos los sectores de la sociedad se vean beneficiados.

Planteó, asimismo, la importancia de que el tema sea analizado y evaluado desde el ámbito académico, de modo que el proyecto pueda ser perfeccionado y derive en la denotación económica de Guerrero.

Por su parte, la diputada María Flores Maldonado mencionó que todas las regiones de Guerrero tienen un gran potencial que no ha sido bien aprovechado por las autoridades, sino por las empresas particulares que no tienen sentido social y no brindan apoyo a las comunidades. Ante esto, recalcó que el proyecto que se presenta “es bueno, siempre y cuando se precisen las condiciones en las que se va a ejecutar y la participación de las partes involucradas, para evitar que la mayor parte de las ganancias quede en los particulares.

“Si este megaproyecto está pensado para beneficiar al pueblo, las y los legisladores lo vamos a apoyar”, apuntó.

Al tomar la palabra, la diputada Marben de la Cruz Santiago resaltó la importancia de consultar a las y los habitantes de las costas, para saber qué opinan y requieren, y así contribuir al desarrollo sostenible y sustentable de los pueblos, quienes “en muchas ocasiones solo han sido utilizados, y no beneficiados”.

En el evento estuvieron también el diputado Osbaldo Ríos Manrique, vocal del Comité del IEPEN, el director del mismo, Eusebio Pérez Almontes; Bernardo Ortega León en representación de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Yanelly Hernández Martínez; la secretaria de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, Reina Mejía Morales; el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ángel Almazán Juárez, entre otros.