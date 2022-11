Plantean una ley de Movilidad y Seguridad Vial que garantice la integridad de los usuarios del transporte y peatones

Anuncio

Chilpancingo Gro; a 16 de noviembre de 2022.- Para contar con una adecuada normativa en materia de movilidad y seguridad vial que disminuya la ocurrencia de accidentes, el diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón, a nombre también de la diputada Nora Velázquez Martínez (Morena), propuso una iniciativa de Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Guerrero.

Esta propuesta tiene como propósito establecer las bases y principios que garanticen el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, principalmente en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad.

Con la iniciativa que fue turnada a la Comisión de Transportes se pretende asegurar este derecho, tomando en cuenta todos los modos de movilidad, desde el peatón hasta el transporte de carga, abordándola de manera sistémica y estableciendo una jerarquía entre los tipos, garantizando la seguridad vial, que es esencial para salvaguardar la integridad física y la vida de los usuarios de transporte y peatones.

Y es que -señaló- en Guerrero cada año fallecen en promedio mil 200 personas por causa de accidentes viales, los cuales en su mayoría pudieron haberse evitado, de haber una adecuada normativa en materia de movilidad y seguridad vial.

Refirió, asimismo, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligatoriedad a las entidades para expedir una ley con fines de asegurar el derecho a la movilidad; sin embargo, esto no se ha realizado en Guerrero y la Ley de Transporte y Vialidad vigente no hace mención sobre el derecho a la movilidad o accesibilidad universal en el transporte público, como tampoco hay un diseño para los tipos de movilidad motorizada y no motorizada.

“Por lo tanto, es necesario expedir una Ley de Movilidad y Seguridad Vial que establezca la definición y los diversos tipos de movilidad, jerarquizándolos, para que queden establecidos los lineamientos, y así se puedan crear programas integrales de movilidad urbana, lo que establecerá un nuevo paradigma en la materia”, abundó.

Esta iniciativa de ley se turnó a la Comisión de Transporte para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.