Plantean reforma a ley de obras públicas para inhibir las prácticas de corrupción

Chilpancingo Gro; a 14 de abril de 2023.- Para inhibir las prácticas perniciosas en el sector de la construcción de infraestructura física, el diputado Antonio Helguera Jiménez propuso reformar la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado, a efecto de que las empresas constructoras establecidas en Guerrero comprueben estar debidamente constituidas, al corriente con sus obligaciones fiscales, además de tener capacidad técnica y financiera suficientes para potenciar el desarrollo económico y social de la entidad.

El legislador de Morena señaló que la ejecución de obra pública en Guerrero es una de las prácticas más sensibles y proclives al fenómeno corruptor en el sector público, y que con estas modificaciones se busca combatir la corrupción y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en Guerrero.

Explicó que también se busca lograr obras de calidad, duraderas y útiles, que hagan efectivo uno de los últimos derechos humanos que se han incorporado a la Constitución Política federal: el derecho a la movilidad vial segura.

Refirió, asimismo, que muchas veces ha trascendido en los medios de comunicación el otorgamiento de contratos a personas físicas o morales por “arreglos” o compromisos políticos, o bien a prestanombres de servidores públicos empoderados que, por la misma situación, terminan dejando obras de mala calidad que no cumplen con el proyecto técnico, e incluso llega a cobrar por “obras fantasmas”.

“Con esta iniciativa se busca piso parejo e igualdad de oportunidades para todos los concursantes en la construcción de obra pública. Además, que quienes las hagan sean empresas estatales o municipales con la capacidad técnica y financiera suficientes, que no estén boletinadas, que estén al corriente con sus compromisos fiscales, y que no sean favorecidas por el tráfico de influencias”, abundó.

Por todo lo anterior, Helguera Jiménez plantea que ningún contratista o licitante podrá iniciar obras sin su respectivo registro en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas, si no está debidamente formalizado o no cuenta con el Certificado de No Conflicto de Interés, además de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.

Esta iniciativa de adiciones y reformas a la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Congreso, para su correspondiente análisis y dictaminación.