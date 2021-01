Plantean reforma a la ley de hacienda municipal para eximir del pago de agua potable a quienes no recibieron el suministro

Chilpancingo Gro; a 20 de enero del 2021.- Para eximir del pago de agua potable a los sujetos obligados que comprueben no haber recibido en lo absoluto dicho servicio en alguno de los días del mes a pagar o de meses adeudados con anterioridad, el diputado Arturo López Sugía propuso adicionar la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero.

En su iniciativa remitida mediante oficio a la Mesa Directiva, el diputado representante del partido Movimiento Ciudadano expuso que esta iniciativa surge a raíz de que, durante sus recorridos por su distrito de Acapulco, la queja principal de la gente es que en ocasiones pasan meses sin que se les suministre el vital líquido.

“Esta problemática se ve arraigada desde hace ya años a causa de una evidente negligencia, falta de operatividad y comprobada corrupción en los organismos encargados de la distribución. He de recalcar que esto es totalmente reprobable; desde esta Soberanía expongo mi queja como ciudadano y como representante popular “, expuso.

Destacó que la facultad recaudatoria del estado es para contar con los recursos necesarios y tener un buen desempeño de las actividades administrativas; no obstante, cuando la distribución del agua es deplorable, el hecho de pretender cobrar al ciudadano por un servicio no otorgado constituye una “falacia de la facultad recaudatoria, pues los ingresos recabados no se ven reflejados de forma idónea”.

Puntualizó que con esta iniciativa se pretende equilibrar la balanza de justicia, al establecer el pago de agua únicamente cuando es otorgada, y que cuando al ciudadano le haga falta tan solo un día el agua en su domicilio, éste tenga el beneficio de no pagar el mes, realizando así un pago justo por lo que realmente es recibido.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda del Congreso para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Intervenciones

Al intervenir con el tema “Importancia y retos legislativos de la LXII Legislatura en el último año de ejercicio”, el diputado Arturo Martínez Núñez (Morena) dijo que es necesario cuestionarse respecto a los resultados obtenidos y los asuntos que tienen por resolver, como son las 460 iniciativas en las comisiones dictaminadoras, así como diversos nombramientos de titulares de organismos públicos.

Manifestó que los coordinadores que integran la Junta de Coordinación Política tienen el deber de priorizar los temas fundamentales y generar una agenda de trabajo inmediata que permita desahogar los temas neurálgicos en materia de derechos indígenas y afromexicanos, la reforma integral para el fortalecimiento del Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura, entre otros, que deberán ser atendidos no sólo en el último período ordinario de sesiones, sino en períodos extraordinarios de sesiones, tantos como sean necesarios, a efecto de dar respuesta al reclamo ciudadano.

Sobre el mismo tema intervino el diputado Moisés Reyes Sandoval, quien coincidió en que es necesario desahogar la agenda de trabajo y abatir el rezago legislativo; y aunque refirió que no es propio de esta Legislatura, corren el riesgo de concluir como la de mayores pendientes.

En ese sentido, exhortó a los presidentes de las comisiones dictaminadoras a desahogar los asuntos para que puedan ser abordados en el Pleno, entre ellos la interrupción legal del embarazo.