Notifican a paristas del Congreso resolución del tribunal sobre la inexistencia de emplazamiento a huelga

Deberán liberar las instalaciones en un plazo no mayor a 24 horas a partir de esta notificación.

Anuncio

Chilpancingo Gro; a 13 de febrero de 2023.- El secretario de Servicios Financieros y Administrativos del Congreso del Estado, Andrés Rosendo Orozco Pintos, junto al notario número 2 de Chilpancingo, Emilio Ortiz Uribe, notificó este lunes a trabajadores de la institución que tienen tomada la sede legislativa, que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje no tiene registro de algún emplazamiento a huelga, por lo cual deberán liberar el acceso a las instalaciones en un plazo no mayor a 24 horas, para inmediatamente proceder a la instalación de una mesa de diálogo y revisión de sus demandas.

Dicho Tribunal emitió este lunes un acuerdo en ese sentido, tras corroborar en su libro de gobierno que no existe promoción ni emplazamiento a huelga, que no se presentó escrito petitorio alguno ante el Congreso, no se anunció la intención de ir a huelga, ni tampoco hubo un estallamiento de la misma.

“Téngase al actuario adscrito a este órgano laboral, por dando fe, que en este Tribunal Laboral no se presentó ni existe promoción ni emplazamiento a huelga” por el sindicato en cuestión. Asimismo, se da fe que en el libro de gobierno que lleva la presidencia de este Tribunal no se presentó escrito petitorio alguno dirigido al H. Congreso del Estado de Guerrero anunciando el propósito de ir a huelga. Por último, dio fe que en el libro de control de ese H. Tribunal no existe escrito alguno de estallamiento de huelga”, establece el acuerdo.

Como consecuencia de lo anterior, la diputada Yoloczin Domínguez Serna, presidenta de la Junta de Coordinación Política, a través del secretario de Recursos Financieros y Administrativos, Andrés Rosendo Pintos, llamó a los trabajadores “que se encuentran de manera ilegal en las instalaciones para que se liberen las mismas”, y los convocó a un diálogo 24 horas después de dicha entrega, en las mismas instalaciones del Congreso.

En nombre de la diputada, el secretario expresó la disposición al diálogo institucional y el irrestricto respeto de la institución a los derechos laborales de las y los trabajadores.

La notificación se llevó cabo en la puerta de acceso principal del Congreso, donde se encuentran los trabajadores en paro con su bandera rojinegra, ante la fe del notario público 2 del Distrito Judicial de Los Bravo, Emilio Ortiz Uribe, y fue recibida por el secretario general del sindicato, Fernando Martínez Román, quien aceptó la propuesta de diálogo.

Tras estos hechos, se anunció que este martes se reanudarán de manera cotidiana las labores en el Congreso del Estado.