Necesaria la acusación formal para castigar a quienes incurren en violencia política por razón de género: Citlali Calixto

Anuncio

Por: Enrique Villagómez/Digital Guerrero

Acapulco Gro; a 31 de mayo del 2023.- La diputada local por Morena, Citlali Calixto Jiménez, exhorto a quienes han sido victimas de la violencia política por razón de género, para que pasen de la denuncia mediática a la acusación formal, y con esto los agresores puedan ser sancionados como lo marca la Ley.

En conferencia de prensa, la legisladora aclaró que, quienes incurran en este delito y pretendan participar como candidatos a cargos de elección popular, podrían recibir la negativa para hacerlo además de enfrentar otras sanciones, luego de que recientemente se publico la Ley 3 de 3 que contempla estas sanciones para los comicios del 2024.

Ante ello, Calixto Jiménez quien preside la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad en el Congreso local, exhorto a quienes hayan sido victimas de este delito para que pases de la denuncia mediática a la acusación formal ante las autoridades correspondientes, para que los agresores sean castigados conforme a lo que señala la Ley.

Por otra parte, la diputada morenista informó que presentará ante el pleno del Congreso la iniciativa de Ley conocida como “Malena”, con la cual se busca tipificar como intento de homicidio los ataques con ácido hacia las mujeres, tal y como le ocurrió a la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, quien fue la primera víctima visible de esta agresión.

“Aunque en Guerrero no hay ninguna denuncia formal al respecto, no significa que no haya sucedido alguna vez o que no pueda pasar. Ejemplos hay varios en diversos estados de la república, aunque ninguno había sido tan visible como el de Malena”.

Con la aprobación de la Ley “Malena” en nuestro estado, se castigaría con sanciones que van de los 4 a los 6 años de prisión a los responsables, además de garantizar que las víctimas de la llamada “violencia acida” reciban un tratamiento médico especializado y sus agresores enfrenten su proceso penal tras las rejas y no libres.