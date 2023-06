Los políticos olvidaron escuchar y atender a la gente: Julieta Fernández

Anuncio

Acapulco Gro; a 31 de mayo del 2023. Al asistir a la sesión semanal del Grupo Acá, la diputada Julieta Fernández Márquez aseguró que la mayoría de los políticos han olvidado y dejado atrás el escuchar y atender a la ciudadanía por la celeridad de los tiempos electorales del 2024.

En este sentido, la diputada priista indicó que se encuentra enfocada en su trabajo legislativo, basado en el cumplimiento de las metas que se ha trazado y buscando las vías para dar atención a las personas de las colonias de Acapulco.

Explicó que el puerto cuenta con muchas carencias en servicios públicos, como la falta de agua potable, por ello desde hace años ha emprendido una campaña permanente de reparto de agua en pipas, dijo que si bien, esto no resuelve de fondo el problema, mismo que debe ser resuelto por las autoridades competentes, ayuda a muchas familias que desde hace meses no cuentan con el vital líquido en sus hogares, quienes además no cuentan con los recursos para comprar cada semana pipas de agua para abastecer sus casas.

También dijo que es necesario apoyar a las madres solteras y crear mayores oportunidades de empleo y autoempleo que les permita generar ingresos extras, los cuales en un futuro con la capacitación adecuada puedan ser la base del sustento económico familiar.

Por su parte el presidente del Grupo Acá, Rodrigo Rodríguez, le agradeció a la diputada por asistir a la sesión de este miércoles para exponer los temas actuales del Congreso y de su trabajo social, además integrantes del grupo, reconocieron a la diputada como una mujer seria y que sabe tomar decisiones responsables.

En más temas y abordada por los medios de comunicación, la legisladora aseguró que se están dando resultados en materia defensa de la localización y búsqueda de mujeres desaparecidas, pero que aún hace falta mucho por hacer, que es bueno que se estén dando avances, pero que es más importante ir a las causas para erradicar este problema que tanto afecta no solo a Guerrero, sino a todo el país.

A pregunta expresa sobre si está interesada en participar por la alcaldía de Acapulco, la diputada Julieta, dijo que es siempre respetuosa de los tiempos, que por ahora está enfocada en su trabajo legislativo y social, buscando darle los mejores resultados a la gente, que en su momento habrá de tomar decisiones, pero dejó en claro que es una mujer de experiencia, preparada y responsable, que toma decisiones con seriedad y no con ocurrencias, por ello no adelantará vísperas ni se desenfocará de su actual trabajo.