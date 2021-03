Los hombres tienen que repensar su actitud con las mujeres: Dimna Salgado

Chilpancingo Gro; a 09 de marzo de 2021.- Los hombres tienen que repensar su actitud e iniciar con una forma distinta de relacionarse con sus iguales, manifestó la diputada Dimna Salgado Apátiga al intervenir en tribuna en relación Día de Internacional de la Mujer

La diputada perredista dijo que es incongruente “que se considere a las mujeres del movimiento feminista, como tontas útiles a los propósitos de grupos conservadores. Nada más lejos: el feminismo es liberal y progresista, es iconoclasta y disruptivo”.

“Las demandas por los derechos humanos, políticos y de acceso a la justicia que enarbolamos, no son parte de la agenda de los conservadores. El presidente López Obrador es el verdadero conservador que se niega a ponerse del lado de las víctimas”, añadió.

Salgado Apátiga calificó como una paradoja que siendo las mujeres más de la mitad de la población, los presupuestos y las políticas públicas del gobierno federal para atender sus problemas, se haya visto reducidos.

El feminismo, dijo, no es una moda sino una lucha social y un reclamo que se expresa con inusitada fuerza, proporcional al tamaño del agravio.

La legisladora advirtió que el reclamo seguirá latente, “porque todos los días son asesinadas 10 mujeres en el país, muchas más somos violadas, somos víctimas de trata de personas, otras, violentadas u hostigadas en nuestros derechos políticos, porque hay que decirlo: si violentan a una, nos violentan a todas”.

Si estas cosas suceden todos los días (prosiguió), es porque las instituciones lo permiten. Y reclamó que se coloquen vallas para limitar su derecho a la expresión. “¿Por qué el miedo, por qué ocultarse tras una muralla metálica, ¿por qué no ofrecer un diálogo, ¿por qué no generar más y mejores políticas de atención a la violencia contra las mujeres, con presupuestos dignos y no electoreros?”, cuestionó.

Dimna Salgado señaló, por último, que “no valen las poses de las dobles caras que dicen viva las mujeres, y debajo de la cama esconden a sus víctimas”.