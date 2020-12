Llama Bernardo Ortega al diputado Tito Arroyo “a darle a los indígenas el respeto que merecen”

*Rechazó que este tema sensible para los indígenas y para los afros, se utilice con miras al proceso electoral

Chilpancingo Gro; a 01 de diciembre de 2020.- Al intervenir en torno a la discusión sobre la reforma de derechos indígenas en Guerrero, el diputado Bernardo Ortega Jiménez llamó a su similar Aristóteles Tito Arroyo “a darle a los indígenas el respeto que se merecen”.

Al participar en la sesión de este martes, el perredista criticó sean indígenas quienes “quieran lucrar con la necesidad de estos pueblos. Hay que decirlo: que ha sido manipulados ninguneados, totalmente engañados”, señaló.

Recordó que la iniciativa sobre derechos indígenas en Guerrero y suscribieron algunos diputados de Morena, llegó mal sustentada.

Entre las deficiencias refirió que no hubo asambleas previas informadas, “hubo foros, hubo reuniones de partido, pero no es lo mismo una asamblea que un foro”, dijo.

Recordó que, por mandato de la Corte, no se puede realizar ninguna reforma si no pasa por el tamiz de la asamblea previa informada.

Lamentó que los señalamientos que hace el diputado de Morena, “haya causado desinformación a los pueblos indígenas, a los pueblos afros; yéndoles a mentir una y otra vez”.

Bernardo Ortega advirtió que a estas alturas “difícilmente va a salir la reforma, que lo sepan los diputados. Y también quiero decirles que la Suprema Corte ha manifestado, ha dado su criterio en donde no podemos nosotros legislar, no podemos mover ni un renglón, ni una coma, si no hay consulta”.

Advirtió que no se prestará a que en La Montaña “haya gente que se vuelva cacique, que quiera regentear a los indígenas, a los que dicen que defienden y, al contrario: lejos que los defiendan, los están perjudicando”.

“Yo lamento mucho que se quiera sacar raja política, de que se quiera ver qué hay diputados que nos oponemos, que hay diputados que no queremos que los indígenas sean reconocidos”, expresó.

Rechazó que este tema sensible para los indígenas y para los afros, se utilice con miras al proceso electoral.

“No somos nosotros quienes lo hemos politizado, son otros, sin embargo, aquí estamos, aquí estaremos y mientras estemos aquí, quiero decirles que tendremos nuestra postura firme”, acotó.