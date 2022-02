La “Ilegalidad histórica”, así define la Diputada Gabriela Bernal lo que está sucediendo en la ASE

Anuncio

Chilpancingo Gro; a 08 de febrero del 2022.- La diputada local priista, Gabriela Bernal Reséndiz, dio a conocer que la designación realizada por el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la 63 Legislatura, Alfredo Sánchez Esquivel, como “encargada de despacho de la Auditoría Superior del Estado, a Natividad Pérez Guinto, es Ilegal, ya que no cumple con los requisitos de validez.

Bernal Reséndiz, en su calidad de integrante de la Comisión de Vigilancia y Auditoría Superior del Estado, indicó en conferencia de prensa que el Pleno del Congreso del Estado de Guerrero es el único facultado para designar a la persona que ocupará la titularidad de dicho órgano.

Señaló, que constitucionalmente, la Auditoría Superior del Estado es un Órgano Auxiliar del Congreso del Estado con autonomía técnica para realizar sus funciones referentes a la facultad de fiscalización de los recursos públicos estatales.

“El 20 de julio del 2021 concluyó su periodo para el que fue designado el Mtro. Alfonso Damián Peralta, habiendo asumido la suplencia del Titular el entonces Auditor Especial del Sector Gobierno, en los términos dispuestos en la Ley 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero y el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado, profesionista que presentó su renuncia al cargo de Auditor Especial y en consecuencia a la suplencia del Titular de la Auditoría Superior del Estado para surtir efectos a partir del 16 de enero del 2022” indicó Bernal Reséndiz.

Y añadió que de acuerdo a la Ley 468 y el Reglamento, disponen que ante la ausencia del Titular, lo suplirá el Auditor Especial que corresponde de acuerdo a la prelación dispuesta en el Reglamento, por ello, al surtir efectos la renuncia del Auditor Especial del Sector Gobierno suplente del Titular de la Auditoría Superior del Estado, correspondía asumir la suplencia del Titular a la M.F. Natividad Pérez Guinto, Auditora Especial de Evaluación del Desempeño, única que continuaba en el ejercicio del cargo.

“No obstante ello, al hacerlo del conocimiento de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado y de las Presidencias de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política; asumiendo facultades que no le corresponden, el Presidente de la Junta de Coordinación Política emite un documento mediante el cual designa encargada de despacho de la ASE, la M.F. Natividad Pérez Guinto quien a su vez, así lo dijo en la reunión de trabajo que acaba de finalizar, renuncia al cargo de Auditora Especial y procede a emitir nombramientos de Auditores Especiales y Directores Generales”, señaló Gaby Bernal.

De igual manera, ante los representantes de los medios de comunicación, la diputada priísta, dijo que como es del conocimiento general, la validez de los actos administrativos depende del cumplimiento de varios requisitos, los que son: el cabal acatamiento de la norma y preceptos jurídicos; la competencia que la persona pública puede legítimamente ejercer; la formalidad del acto que se conjugan en la forma y el procedimiento; y, un razonamiento correcto y lógicamente sustentado.

“Es fundamental recordar que en el Estado de Derecho se proscribe la arbitrariedad en el ejercicio de la autoridad y del poder público, de modo que las actuaciones de la administración pública deben estar estrictamente apegadas a las disposiciones jurídicas, por lo que la designación de Encarga del Despacho de la Auditoría Superior del Estado no cumple con los requisitos de validez jurídico y por ende es inválida e ilegal; así también, los actos emanados de quien aceptó y asumió tal designación son igual de inválidos e ilegales, porque no se cumplen los requisitos de validez del acto jurídico ya que el Presidente de la Junta de Coordinación Política no es capaz, su voluntad no está exenta de vicios y no reviste la forma que la ley exige” finalizó Bernal Reséndiz.