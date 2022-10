La diputada Gabriela Bernal exige al gobierno federal mayor atención al desabasto de medicamentos oncológicos

La legisladora mencionó que el cáncer no tiene nada de color rosa.

Anuncio

Chilpancingo Gro; a 20 de octubre del 2022.- Tras exigir al gobierno federal atender el problema del desabasto de los medicamentos oncológicos, la falta de especialistas, de oncólogos en clínicas y hospitales públicos en el estado y en el país, la Diputada Gabriela Bernal Resendiz dijo que se requiere ver a los problemas sociales sin color partidista.

En la sesión de hoy, la legisladora mencionó que el cáncer no tiene nada de color rosa, y precisó que es urgente que se emprendan campañas en todos los medios de comunicación que hablen de prevención y detección oportuna del cáncer de mama.

Gaby Bernal Reséndiz dio un panorama de las altas cifras de mortandad que representa el cáncer en las mujeres y cómo el costo de los tratamientos es alto e inalcanzable luego de los cambios en los programas del gobierno federal.

“Compañeras y compañeros diputados: hay problemas sociales que requieren de todos y que veamos sin color partidista, porque el sistema de salud en México no está nada bien. Todas y todos tenemos una madre, una hermana, una esposa, una hija, o una amiga a quienes el cáncer no está respetando, pues no distingue etnia, raza, partido político, piel, por ello, unamos esfuerzos y hagamos lo que nos corresponde de legislar y sobre todo a la hora de destinar recursos del presupuesto al estado y municipios en áreas delicadas y prioritarias, como es el área de la salud pública, que es un derecho constitucional”, recalcó