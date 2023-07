¡Jálalo que es Pargo!… Orgullosamente acapulqueño

Agradezco a mis compañeros diputadas y diputados que de manera solidaria me han invitado a reincorporarme a la fracción de Morena.

Por: Jacko Badillo

Haber sido propuesto para presidir la Mesa Directiva del Congreso del Estado es sin duda un alto honor, aún y cuando dicha propuesta no haya sido aprobada por la mayoría que se requiere en estos casos. Un agradecimiento especial a mi compañero diputado Carlos Cruz López, quien fue el que presentó la planilla, y a 20 diputadas y diputados que votaron a favor.

Y a pesar de que se hizo toda una película, lo cierto es que se trató de algo muy sencillo: No se aprobó porque el asunto no se trabajó adecuadamente al interior de la Junta de Coordinación Política para lograr los consensos entre todas las fracciones parlamentarias ahí representadas, y de la cual un servidor no forma parte.

Dentro de la alianza partidista que mi partido, Morena, tiene con el del Trabajo y el Verde Ecologista, por estrategia política surgió el acuerdo para que me incorporara a la fracción parlamentaria de éste último partido y estar en condiciones de ser propuesto a presidir la Mesa Directiva, un movimiento que se ha hecho en legislaturas pasadas, pero que ahora los compañeros opositores y una diputada vieron con preocupación electoral y hasta se escandalizaron, siendo que en otros tiempos, cuando eran mayoría, lo hacían sin problema, incluso de manera tosca y sin recato.

Aquí debo recalcar: Su amigo, Jacko Badillo, no buscó ni ambicionó presidir la Mesa Directiva. Fui leal y gallardo a un acuerdo tomado por mi partido y nuestros aliados, que finalmente no pudo concretarse, insisto, por la falta de operación política al interior de la Jucopo, de la cual, reitero, no formo parte ni mucho menos presido.

Agradezco a mis compañeros diputadas y diputados que de manera solidaria me han invitado a reincorporarme a la fracción de Morena, trámite que solicité desde el pasado 17 de julio, conforme lo marca el procedimiento, para seguir, como no hemos dejado de hacerlo, trabajando todos los días por nuestro querido Acapulco.

Mi reconocimiento a mi amiga y compañera Lety Mosso, de nuestro aliado el PT, que presidirá la Mesa Directiva en el último año de ejercicio legislativo. De nuestra parte, seguimos con la mira puesta, firme y ahora más decidida, de encabezar los esfuerzos de nuestros paisanos y paisanas, porque somos, orgullosamente, cien por ciento acapulqueño.

Mientras tanto… ¡Jálalo que es Pargo!