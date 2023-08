Irresponsables declaraciones del obispo Salvador Rangel, señala Jacko Badillo

Anuncio

Acapulco Gro; a 03 de agosto del 2023.- El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso de Guerrero, Joaquín “Jacko” Badillo Escamilla, cuestionó las irresponsables declaraciones del obispo emérito Salvador Rangel Mendoza, al hacer acusaciones sin fundamento en contra de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y del senador Félix Salgado Macedonio.

El legislador acapulqueño acusó al prelado católico de generar un ambiente de polarización que no ayuda a la paz y la estabilidad que anhelamos en nuestro estado, que, si bien tiene problemas de inseguridad y violencia como casi toda la república, no se vale que haga señalamientos a la ligera, que para colmo él mismo reconoce que no le constan ni mucho menos tiene pruebas.

En cambio, dijo que, en sus desafortunadas declaraciones, al señalar, según él, qué cárteles de la droga considera buenos y cuáles son menos malos, deja entrever que él sí obedece a intereses oscuros, que está relacionado con alguno de esos grupos, y en ese sentido se pronunció porque Salvador Rangel sea investigado para determinar el grado de colusión que tiene con las bandas criminales y se proceda jurídicamente en consecuencia.

Jacko Badillo, doctorado en Administración Pública y Ciencia Política, destacó que actualmente las instituciones de seguridad están haciendo su trabajo de manera coordinada, se han hecho detenciones de cabecillas de esas bandas que son considerados objetivos prioritarios, y ello ha provocado incluso reacciones por medio de bloqueos carreteros y otros desmanes, pero ello no ha inhibido el accionar de las fuerzas del orden, por el contrario, se han reforzado los operativos.

Reprochó que el obispo emérito invite abiertamente a que el gobierno negocie con quienes generan violencia, con los que matan, y ante ello fue enfático en rechazar esa posibilidad, puesto que se trata de propuestas absurdas y descabelladas.

“Creo que el obispo debe ser investigado por esas relaciones con grupos de la delincuencia, que incluso presume; quiero dejar claro que, como presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local, jamás se debe pactar con quienes cometen violencia, con quienes quitan la vida; al contrario, todo el peso de la ley, sigamos fortaleciendo nuestras instituciones y el buen trabajo que realiza la gobernadora Evelyn Salgado en materia de seguridad y en muchos otros rubros, por el bien de Guerrero y de Acapulco”, puntualizó.