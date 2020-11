Inadmisible que municipios no enteren el pago para pensionados: Arturo López Sugía

Acapulco Gro; a 19 de noviembre del 2020.- Arturo López Sugía subió a la máxima tribuna del estado para pedir a sus compañeros diputados a defender la seguridad social de los 5 mil 765 trabajadores pensionados del gobierno de Guerrero, afectados por los adeudos de entes de gobierno, en especial los municipios.

“Únicamente por el Ayuntamiento de Acapulco, su Organismos Público Descentralizado DIF-Acapulco y su paramunicipal CAPAMA a la fecha de corte del día treinta de septiembre del año dos mil veinte, es por la cantidad de poco más de seiscientos millones de pesos, de adeudos históricos”, señaló el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo.

López Sugía recordó a sus homólogos de todos los partidos que el pasado 13 de octubre el Congreso recibió un escrito de los jubilados y pensionados del Estado solicitando la intervención de los diputados.

Dijo que el ISSSPEG, tiene un total de treinta y ocho Entidades Públicas incorporadas, entre las que se encuentran Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Organismos Públicos Descentralizados, Órganos Autónomos, Ayuntamientos y algunos Organismos Públicos Paramunicipales.

“Bajo este orden de ideas, cabe precisar que en últimas fechas el Instituto se ha visto inmerso en una problemática financiera, ocasionada principalmente por la sistemática omisión de entero de cuotas y aportaciones, a las que están obligadas por las Entidades incorporadas, fundamentalmente por los Ayuntamientos, que persisten en una actitud omisiva, sistemática y recurrente, afectando en forma directa a uno de los sectores vulnerables, como son los pensionados, que en su gran mayoría la pensión es su único sustento”.

Señaló que tan solo el Ayuntamiento de Acapulco, su Organismos Público Descentralizado DIF-Acapulco y su paramunicipal CAPAMA debían al 30 de septiembre pasado más de 600 millones de pesos “que se siguen incrementando quincena a quincena”.

Ante lo cual pidió a sus compañeros diputados solidarizarse pues consideró inadmisible que no los trabajadores pensionados luego de una vida de trabajo no reciban su pensión, e “imperdonable que esta Soberanía no hiciese nada al respecto, por lo que a través de esta tribuna hago un respetuoso llamado, especialmente a los Municipios del Estado, a que realicen el entero de cuotas y aportaciones que permitan estabilidad y certeza en la seguridad social de los pensionados”.