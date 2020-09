Homenaje póstumo a diputado suplente asesinado en Acapulco

Chilpancingo, Gro., a 10 de Septiembre de 2020. – El diputado local de Morena, Moisés Reyes Sandoval, exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a las autoridades estatales no dejar impune el crimen de su suplente, Alejandro Toledo Morales, encontrado sin vida, con un balazo en la cabeza, la mañana del miércoles en Barra Vieja, municipio de Acapulco.

“Guerrero requiere que tengamos un proceso electoral en paz”, dijo el legislador en tribuna durante la sesión legislativa de este jueves, en la que se guardó un minuto de silencio en memoria del diputado suplente por el distrito 07 de Acapulco.

Tras condenar el “artero crimen”, del también asesor de la diputada federal de Morena, Rosario Merlín García, Reyes Sandoval agradeció la “oportuna intervención de las autoridades estatales, en especial del gobernador Héctor Astudillo Flores, “quien estuvo pendiente desde los primeros minutos”.

Agradeció también de la Fiscalía General del Estado, a cargo de Jorge Zuriel de los Santos Barrila, “que en todo momento nos brindaron a nosotros y a los familiares del occiso todas las atenciones”.

“Fui testigo de las diligencias desde los primeros minutos, así como de la oportuna entrega del cadáver, y por eso es mi reconocimiento para la Fiscalía General del Estado”, expuso Reyes Sandoval, quien manifestó su solidaridad y luto a la familia de su suplente.

No obstante, exigió “de manera firme e institucional” a las autoridades estatales, especialmente a la FGE, que continúen con “esta gran labor de investigación que han hecho hasta estos minutos y que no claudiquen y logremos esclarecer los hechos”.

“Estoy seguro y convencido de que la Fiscalía dará con los responsables y se esclarecerán los hechos. Confío en la institución y confío en el Ministerio Público a cargo de la investigación; confió en los policías ministeriales y en el Estado de Derecho”, añadió.

Consideró que el crimen de Toledo Morales enluta al estado de Guerrero y al Poder Legislativo. “Si algún día yo hubiera hecho falta o pidiera licencia, él hubiera ocupado esta curul, sin embargo, quedará vacía si en algún momento yo decidiera pedir licencia, por eso me entristece no tener a este compañero en la tierra”.

Reyes Sandoval agregó: “le echaremos, en tu memoria, las ganas todos y todas para que no vuelva a suceder esto, que le puede suceder a cualquiera de los (diputados) aquí presentes y que ojalá y no, y hago votos para que eso no suceda”.

