Hay tiempo para aprobar el Presupuesto 2021, asegura el diputado Jesús Villanueva

Chilpancingo Gro; a 08 de diciembre del 2020.- El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso local priorizará las áreas primarias económicas, como el campo, en el Presupuesto de Egresos estatal para el 2021.

Sin embargo, el diputado Jesús Villanueva Vega, líder de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara local, admitió que aún no tienen fecha para la aprobación del presupuesto porque aún no lo analizan el proyecto respectivo.

“No me atrevería a dar una fecha fatal porque no lo hemos analizado en la fracción ni en la Jucopo”, confirmó este martes en entrevista telefónica, e indicó que no tienen “fecha precisa”, aun cuando el presupuesto debe ser aprobado en este mes de diciembre.

Aunque adelantó que la propuesta de los diputados morenistas en el proyecto presupuestal para el siguiente año es priorizar la reactivación primaria de la economía, es decir, la producción agrícola.

“Nuestra visión y postura es que el presupuesto vaya analizado a las áreas primarias de la economía, reactivarla, pero sin descuidar los temas centrales, como la seguridad, la salud y la educación”, comentó.

– ¿El campo está contemplado en esas prioridades? –

– “Esa es la perspectiva nuestra, cómo reactivar la economía, tomando en cuenta los sectores primarios productivos, como el campo”.

Algunos diputados locales han comentado extraoficialmente que el proyecto presupuestal podría ser aprobado antes del 15 de diciembre, sin embargo, Villanueva insistió en que no han definido una fecha: “si no llegamos al 15 sin resolver no pasa nada”.

Informó que en este momento el Poder Legislativo está enfocado en las leyes de ingresos de los municipios y que solo faltan 5, que corresponden a los municipios más grandes en términos fiscales: Acapulco, Chilpancingo, Taxco, Iguala y Zihuatanejo.

Seguirá después la aprobación de la Ley de Ingresos del gobierno del estado, luego la aprobación de la Cuenta Pública y finalmente el decreto de Presupuesto de Egresos 2021.

En ese sentido resaltó el compromiso de la fracción de Morena por sacar los trabajos de manera puntual y eficiente, al señalar que internamente han privilegiado el diálogo, la unidad y la cohesión política.

El diputado Villanueva cambió de tema: “ya tenemos delegado político (el senador Salomón Jara Cruz), nos hemos reunido con la dirigencia nacional y el llamado es a la unidad, a la concordia, a la cohesión y visión clara de que cuidar mucho la elección del 2021”, indicó.

Consultado sobre si su permanencia o relevo como coordinador del Grupo Parlamentario de Morena quedó resuelto internamente, Villanueva comentó que está pendiente y que está sujeto a lo que sus compañeros determinen, pero insistió también en que no hay una fecha fatal.

“Siempre hemos intentado cohesionar, siempre hemos estado con esa mística y visión de ser factor de unidad en la fracción”, resaltó el legislador local de Morena por el distrito electoral 17 con sede en la cabecera municipal de Coyuca de Catalán, región Tierra Caliente. (www.agenciairza.com)