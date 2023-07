Gaby Bernal urgió al Gobierno Federal a que supervise los hospitales de Guerrero

Anuncio

Chilpancingo Gro; a 14 de julio del 2023.- La diputada por el Partido Revolucionaria Institucional (PRI), Gabriela Bernal Reséndiz, urgió al Gobierno Federal para que se supervise la infraestructura hospitalaria en Guerrero.

“Hago el atento llamado a las Secretarías de Salud del gobierno federal y estatal, para que tomen cartas en el asunto y resuelvan las problemáticas”.

Al participar en la sesión de la Comisión Permanente, la legisladora priísta, señaló que se debe atender el tema de Salud como una prioridad, para lo cual las secretarías de Salud federal y estatal “para que tomen cartas en el asunto”.

Gaby Bernal, mencionó: “Mi intervención es para hacer un llamado urgente al gobierno federal, que no deje solo a Guerrero, los hospitales no tienen medicina”, ya que lamentó que “la gente se esté muriendo por un piquete de alacrán”, porque no hay medicamentos, expresó la diputada.

La legisladora priísta, mostró su preocupación por el mal estado en que se encuentran hospitales y clínicas en el estado y todo el país, donde aseguró se necesitan medicinas, más personal médico e infraestructura de primer nivel.

Esto lo señaló, con motivo de la muerte de Aitana, una niña de 6 años, quien murió prensada por un elevador a consecuencia de la negligencia y la falta de buena infraestructura en un hospital del IMSS en Playa del Carmen, Quintana Roo.

“Es lamentable que se estén dando estos casos en la salud pública de todo el país” indicó finalmente Bernal Reséndiz.