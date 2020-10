Exhorta Congreso a Municipios para mantener en 2021, las cuotas y tarifas del 2020, debido a la crisis del Covid-19.

Una de las predicciones de crecimiento económico a nivel nacional es de una tasa del 0.1 por ciento, lo que no se había visto desde el inicio de la crisis de 2009.

Chilpancingo Gro; a 04 Octubre del 2020.- Diputadas y diputados locales exhortaron a los 81 Municipios de la entidad para que en las iniciativas de Leyes de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021, generen mecanismos fiscales que les permitan mantener las mismas cuotas, tasas o tarifas del Ejercicio Fiscal 2020, y en caso de prever incrementos, se fundamenten debidamente para no afectar la economía de los contribuyentes, debido al impacto económico que está teniendo en toda la sociedad el confinamiento por el Covid-19.

También se exhorta a la Dirección General de Catastro del Gobierno del Estado para que al dar el visto bueno de las Tablas de Valores Unitarios y Uso de Suelos de los Ayuntamientos, se revise exhaustivamente el impacto que tendrían los casos de variación de tasas y tarifas en la economía de los contribuyentes.

Al dar lectura a los considerandos, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Dimna Guadalupe Salgado Apátiga (PRD), señaló que es importante para el Congreso analizar las consecuencias de la recesión económica en el país, y que una de las referencias es la establecida por el Ejecutivo federal en la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021, donde señala que el daño causado a la actividad económica fue mayor al esperado, deteriorando las estimaciones para el crecimiento global.

Indicó que una de las predicciones de crecimiento económico a nivel nacional es de una tasa del 0.1 por ciento, lo que no se había visto desde el inicio de la crisis de 2009, y refleja la necesidad y urgencia de establecer proyecciones para 2021.

Agregó que la estabilidad económica sólo se logrará a través de la participación de todos los sectores productivos y de la confiabilidad de los mercados, que permita a los contribuyentes solventar sus responsabilidades hacendarias.

En ese sentido, manifestó que las administraciones municipales no deben hacer proyecciones con índices recaudatorios que no contemplen la realidad del crecimiento económico nacional y local, sino que se deben hacer atendiendo la recesión económica existente en el mercado local, porque de no contemplar este fenómeno, conllevará una afectación directa al contribuyente y a un incumplimiento de las metas trazadas en la recaudación municipal.

Destacó que conforme la autonomía presupuestaria de los Municipios, es importante que en la proyección de sus ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021 determinen de manera justificada los ajustes que correspondan en caso de disminución de ingresos, e incluso si proyectan un aumento de los mismos.

Salgado Apátiga destacó por último que atender esto permitirá a la Comisión de Hacienda aprobar oportunamente las propuestas de los Municipios y analizar la proyección de los ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021, con base en una realidad recaudatoria que permita la reactivación de las actividades económicas locales, propicien la generación de empleos y tengan efectos de derrame sobre otros sectores, donde el financiero continúe apoyando el flujo adecuado de recursos hacia hogares, empresas y proyectos productivos.